Kijów: „Nie ma po co jeździć do Rosji"

Minister infrastruktury Ukrainy Wołodymyr Omelan uważa, że Ukraińcom nie ma po co jeździć do Rosji i niekontrolowany przez Kijów terytorium Donbasu poza odwiedzeniem krewnych.

Przypomniał, że z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy zostały zawieszone połączenia lotnicze z niekontrolowanymi przez Kijów rejonami Donbasu oraz Rosją.

„Zachowaliśmy pasażerskie i transportowe połączenia kolejowe z Krymem i okupowanym Donbasem. Uważam, że nie ma po co tam jeździć. Nie ma po co jeździć do Rosji, naprawdę. Poza odwiedzeniem rodziny, kto ją tam ma. Jeśli idziemy do Europy — mamy iść do Europy" — powiedział minister w opublikowanym dzisiaj wywiadzie dla ukraińskiego portalu internetowego Obozrevatel.