Syryjski ekspert wojskowo-strategiczny, generał-major Muhammed Abbas powiedział w wywiadzie dla Sputnika, że rosnące napięcie w Idlib stwarza zagrożenie nie tylko dla Syrii, lecz również dla całego świata. „Wyzwolenie tego miasta dla syryjskiej armii po Arsala i Dajr az-Zaur jest priorytetem. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę usytuowanie prowincji Idlib".

Ekspert powiedział, że w Idlib „obecnie znajduje się wielu terrorystów, którzy w swoim czasie stali przed wyborem: wyrzec się terroryzmu i dołączyć do syryjskiej armii lub opuścić teren, nie odrzucając flag Daesh, wyjechać do Idlib. Ci ludzie nadal walczą z syryjską armią i zabijają cywilów. Zresztą właśnie wówczas część terrorystów uciekła do Europy".

Zdaniem innego syryjskiego eksperta wojskowego, generała-majora Muwafaka Jumaa „terroryści mają w Idlib niewielki wybór: poddać się, odejść lub walczyć z syryjską armią i jej sojusznikami". Zwrócił uwagę na fakt, że większość terrorystów w tej prowincji nie jest Syryjczykami, a więc będą walczyć lub opuszczą kraj.

Jeśli rozpoczną się starcia między armią i terrorystami, cywile w tych rejonach będą musieli opuścić swoje domy, by nie przeszkadzać armii i ocalić swoje życie — powiedział generał. Walki zapowiadają się na zaciekłe, ponieważ terrorystom zależy na Idlib. Prowincja graniczy z Turcją, dzięki czemu terroryści mają dostęp do portów morskich. Syryjski rząd nie zamierza tolerować takiej sytuacji — powiedział generał-major Muwafaka Jumaa.

Przedstawiciele Rosji, Turcji i Iranu 8-9 sierpnia omówią w Teheranie kwestię wzmocnienia stref deeskalacji w Syrii. Oświadczył to w niedzielę szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow podczas regionalnego forum ASEAN w Manili. Minister przypomniał, że już funkcjonują trzy takie strefy — na południu Syrii, we Wschodniej Gucie oraz na północ od Homs. „Obecnie trwa praca nad największą i chyba najtrudniejszą strefą w prowincji Idlib" — podkreślił szef MSZ Rosji.