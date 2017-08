Ukraina w pierwszej kolejności szkodzi sobie, wycofując się z umowy z Rosją ws. współpracy dotyczącej eksportu produkcji przeznaczenia wojskowego do krajów trzecich, bo Moskwa już wyprzedziła Kijów w tym względzie – powiedział w rozmowie z RIA Novosti szef Komisji ds. WNP przy Dumie Państwowej Leonid Kałasznikow.

Ukraina zamierza rozwiązać umowę z Rosją ws. współpracy dotyczącej eksportu produkcji przeznaczenia wojskowego do krajów trzecich, jak wynika z opublikowanego we wtorek porządku obrad ukraińskiego rządu we środę.

Rosyjski deputowany wyjaśnił, że takie umowy są zawierane, aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie na tym rynku. – Mam na myśli to, że produkujemy to samo i uzgadniamy działania, uzgadniamy ceny”.

— I Rosja, i Ukraina, wycofując się z tej umowy, tracą, ale już mamy własną produkcję, którą wcześniej produkowaliśmy razem, dlatego (Ukraińscy) zaszkodzą przede wszystkim sobie, ale Kijów obecnie ma taką politykę: na złość mamie odmrożę sobie uszy, aby tylko nie współpracować – powiedział Kałasznikow.

Parlamentarzysta dodał, że teraz Rosja i Ukraina przestaną uzgadniać działanie w tym kierunku, „choć współpraca nie jest już taka, jak była wcześniej”.