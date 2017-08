Ukraina zawiesza współpracę z Rosją w sferze zbrojeniowej

Ukraiński rząd na dzisiejszym posiedzeniu zatwierdził postanowienie o zawieszeniu umowy międzyrządowej z Rosją w sprawie współdziałania w ramach eksportu wyrobów o przeznaczeniu militarnym do państw trzecich.

Transmisję z sali posiedzeń ukraińskiego rządu przeprowadziła telewizja 112. Ukraina.

O bezdyskusyjnym podjęciu odpowiedniej decyzji wraz z innymi decyzjami rządu poinformował premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman.

„Decyzja została podjęta" — powiedział premier.

Według danych umieszczonych na stronie MSZ Rosji rozwiązana umowa została podpisana latem 2003 roku i weszła w życie latem 2004 roku. Strony porozumiały się w sprawie współpracy w takich sferach, jak eksport wyrobów wojskowych do państw trzecich, wspólne badania marketingowe i patentowo-licencyjne rynków broni oraz wymiana związanej z tym informacji, konsultacje w celu uzgodnienia cen eksportowych i taryf na dostawę wyrobów wojskowych państwom trzecim, sporządzenie listy wyrobów zbrojnych, których eksport do państw trzecich wymaga zgody obu stron, przeprowadzenie w razie konieczności wstępnych konsultacji w sprawie zawarcia kontraktów na sprzedaż lub przekazanie wyrobów wojskowych do państw trzecich.

Lista sfer współpracy uwzględnia także angażowanie (po wzajemnym uzgodnieniu) specjalistów stron do udziału w realizacji kontraktów na sprzedaż lub przekazanie wyrobów zbrojnych państwom trzecim, stworzenie mechanizmu wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących zapewnienia ochrony patentowej wyrobów zbrojnych podczas eksportu do państw trzecich, kooperacja w ramach remontu broni dla eksportu do państw trzecich.

Po wejściu w życie umowa obowiązuje pięć lat, po upływie tego terminu jest automatycznie przedłużana o rok, jeśli jedna ze stron nie powiadomi drugiej na piśmie o zamiarze jej rozwiązania sześć miesięcy przed wygaśnięciem. Zawieszenie umowy „nie wpływa na realizację niedokończonych projektów, programów, kontraktów zawartych w ramach niniejszego porozumienia, jeśli nie osiągnięto innych dotyczących ich ustaleń".