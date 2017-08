Ukraińcy wolą Rosję

Rosyjska policja oznajmiła, że co czwarty obcokrajowiec, który oficjalnie przebywa w Rosji, jest obywatelem Ukrainy. Wśród celów podróży Ukraińcy najcześciej podają sprawy biznesowe i prywatne. Według różnych danych w Rosji pracuje do 6 mln obywateli tego państwa.

Poza tym w 2016 roku ukraińscy migranci wysłali z Rosji do domu około miliarda dolarów.

© Sputnik. Natalia Seliwiorstowa Ile USA straciły na embargu Rosji

Według danych MSW także coraz więcej Ukraińców otrzymuje rosyjskie obywatelstwo. Około 1,2 mln obywateli Ukrainy, którzy przenieśli się do Rosji po 2014 roku, zamierza ubiegać się o rosyjski paszport. Poza tym Ukraińcy aktywnie wywożą z Rosji samochody, gdyż nie stać ich na auta z rynku europejskiego. Większość używanych samochodów wwiezionych w 2016 roku na Ukrainę pochodzi z Rosji — podkreśla portal Life.

Wczoraj szef Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy Wołodymyr Omelan oznajmił, że Ukraińcy nie mają przyczyn do wyjazdów do Rosji za wyjątkiem odwiedzenia krewnych. Według niego, „jeśli idziemy do Europy, powinniśmy iść do Europy".