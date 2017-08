USA na poważnie martwią się o utrzymanie władzy Poroszenki na Ukrainie. Na tyle poważnie, że postanowiły zakupić dla sił policyjnych Ukrainy specjalne wozy, które, jak napisano na amerykańskiej stronie internetowej zamówień publicznych, są przeznaczone do „kontrolowania tłumu”, czyli do przeganiania demonstrujących.

© Sputnik. Michaił Woskriesenski Rosja, Izrael i USA prowadzą tajne rozmowy w sprawie rozejmu w Syrii

Autorem propozycji jest Regionalne Biuro Zamówień Publicznych Stanów Zjednoczonych we Frankfurcie.

Wiadomo, dlaczego USA zajmują się zakupem specjalnego sprzętu dla policji Ukrainy. Ukraińskie władze od dawna znajdują się pod w pełni widocznym i odczuwalnym kierownictwem amerykańskiej elity politycznej. W USA zmieniła się głowa państwa. Ale od przemian w USA problemów na Ukrainie nie ubyło, przeciwnie, zrobiło się ich więcej. M.in. z winy MFW, który w ciągu trzech lat stale domagał się od Ukrainy zwiększenia opłat komunalnych. Opłaty wzrastały, a wraz z tym wzrastała liczba niepłacących.

We wrześniu Ukraina przystąpi do przywrócenia „podstawowej sumy kredytu MFW” i procentów, czyli przeleje z powrotem do USA około miliarda dolarów z 17 miliardów, które otrzymała wcześniej. Wszystko to, czyli niepłacenie i gwałtowne zubożenie społeczeństwa, zaostrza sytuację społeczną na Ukrainie. Stąd i propozycja kuratorów ze Stanów Zjednoczonych, żeby w przyszłym roku, kiedy na Ukrainie oczekuje się kulminacji mitingów i demonstracji, policja na ulicach miała dobrze przystosowany sprzęt techniczny.

Właśnie dlatego na stronie zamówień publicznych Stanów Zjednoczonych oznaczono termin realizacji tego kontraktu: czwarty kwartał 2017 roku, a czas na dostawę – 45 dni, czyli do końca lutego lub początku marca 2018 roku. Łączna suma wozów – 60 sztuk. W pełni możliwe, że to dopiero pierwsze zamówienie.

To, że Ukraina znajduje się w przededniu nowego cyklu wyborczego, który może wiele zmienić w państwie , doskonale rozumie się w USA, gdzie administracja Trumpa wciąż nie może określić swojej ukraińskiej polityki: czy ma kontynuować bezpośrednie kuratorstwo, czy wypuścić Ukrainę na głęboką wodę, co może doprowadzić do nowych Majdanów. Możliwe, że właśnie to wywołało w Departamencie Stanu USA chęć dokonania zakupu dla ukraińskiej policji specjalnych samochodów do pracy z demonstrantami.

Oczywiście obecna administracja Stanów Zjednoczonych jest bardziej pragmatyczna niż poprzednia, a i czas zwrotu długu niebezpiecznie się zbliża. A zwrot długów, jak wiadomo, to sprawa represyjna, szczególnie wobec tych, którzy będą płacić, czyli ludności.

Dlatego każdy przejaw troski Stanów Zjednoczonych o wyposażenie policji Ukrainy w rzeczywistości nosi merkantylny charakter.