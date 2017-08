Ukraińscy zbieracze jagód odnalezieni

Wcześniej fińskie media poinformowały, że w miejscowości Tuupovaara zaginęło 40 zbieraczy jagód z zagranicy — trzydziestu siedmiu obywateli Ukrainy i troje Estończyków. Ambasador Ukrainy w Finlandii Andriej Olefirow przypuścił, że jego rodacy nie zaginęli, a po prostu zmienili pracę.

Valeriy Melnikov Na jagody: tajemnicze zaginięcie Ukraińców w Finlandii

Według Kirilicza ta hipoteza się potwierdziła: 20 Ukraińców znalazło nową pracę, a jeszcze 17 zdecydowało się na powrót do ojczyzny.

Szef służby konsularnej MSZ dodał również, że ukraiński ambasador osobiście kontaktuje się z koordynatorem grupy i zapewnił, że wszyscy osoby są zdrowe, a ich rodziny na Ukrainie zostały poinformowane o zaistniałej sytuacji.

Wcześniej Departament Konsularny MSZ Ukrainy poinformował, że co roku do prac sezonowych w Finlandii wyjeżdza ok. 10 tys. Ukraińców. Pracują oni legalnie, po podpisaniu umowy.