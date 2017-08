Jaka część USA jest najbardziej zagrożona atakiem rakietowym KRLD?

Oświadczył to dzisiaj w wywiadzie dla RIA Novosti prezes Akademii Problemów Geopolitycznych doktor nauk wojskowych Konstantin Siwkow.

W ten sposób skomentował opublikowane przez północnokoreańskie media oświadczenie rzecznika sił strategicznych Koreańskiej Armii Ludowej, zgodnie z którym KRLD rozpatruje plan ataku rakietami średniego i dużego zasięgu Hwasong-12 na wyspę Guam, gdzie mieści się baza sił powietrznych USA.

„To oświadczenie stanowi sygnał ostrzegawczy dla USA, aby zaprzestały swoich prowokacji wobec KRLD. Oczywiście Korea Północna realnie jest gotowa do takiego ataku, jeśli Waszyngton będzie w dalszym ciągu wywierał presję na Pjongjang" — powiedział Siwkow.

Ekspert podkreślił, że na Guam może zostać przeprowadzony atak jądrowy, ponieważ na dzisiaj na tej wyspie nie ma systemów obrony przeciwrakietowej zdolnych do odparcia rakiet klasy Hwasong-12.

Jednocześnie specjalista podkreślił, że KRLD na razie nie jest zdolna do ataków na kontynentalną część USA: testowana obecnie międzykontynentalna rakieta balistyczna Hwasong-14 jeszcze nie została doprowadzona do gotowości bojowej.

Ostatnio pomimo międzynarodowej presji Pjongjang nieustannie przeprowadza próby rakiet różnej klasy, w tym zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych. Ekspert wyjaśnił, że międzykontynentalne rakiety balistyczne na paliwo stałe, do których zalicza się Hwasong-14, mają być zdolne do rażenia celu w maksymalnej odległości 11 tys. km, podczas gdy zasięg danego północnokoreańskiego wynalazku najprawdopodobniej nie przekracza 6 tys. km.