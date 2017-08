Dostęp zabroniony: co stoi na przeszkodzie aborcji w Europie

Bez względu na to, że prawo do aborcji ukorzeniło się w wielu państwach europejskich, kobiety wciąż jeszcze stykają się z trudnościami w dostępie do niego.

Sputnik porozmawiał na kontrowersyjny temat odmowy wypełnienia obowiązków zawodowych z powodów ideologicznych z ekspertami Starego Świata.

Zdaniem niemieckiego położnika Christiana Fiala, lekarze, którzy występują przeciwko aborcjom nie powinni specjalizować się w ginekologii.

„Przy wyborze zawodu trzeba rozumieć, jakiej pracy on wymaga i wiedzieć, że pensję będziesz dostawać za realizację odpowiednich zadań. Na przykład, jeśli jesteś dziennikarzem, to nie możesz nie przeprowadzić wywiadu z osobą czarnoskórą dlatego, że ona ci się nie podoba. W żadnej sferze profesjonalista nie może wypełniać tylko tych części pracy, które go satysfakcjonują. To się dzieje w przypadku ginekologa, który powinien rozumieć, że są kobiety z zaplanowaną ciążą, a są z niechcianą ciążą. Jeśli jesteś ginekologiem, to nie możesz powiedzieć, że chcesz pracować tylko z kobietami, które są w pożądanej ciąży. To jest niedopuszczalne” – powiedział specjalista w wywiadzie dla Sputnika.

Fiala, który jest również prezydentem Międzynarodowej Federacji Pracowników Związanych z Antykoncepcją i Aborcją ma doświadczenie pracy we Francji, Szweci, Tajlandii i Afryce, a obecnie zarządza kliniką specjalizującą się w aborcjach w Wiedniu i Salzburgu. W Austrii zwykle przyjmuje kobiety, którym odmówiono przeprowadzenia aborcji w innych miejscowościach.

Tego typu sytuacja ma miejsce również w Hiszpanii. Hiszpański adwokat Francisca Fernández wspomniała w rozmowie ze Sputnikiem przykład swojej klientki, która w wieku 32 lat straciła macicę po krwawieniu podczas przymusowego przejazdu 600 km z powodu odmowy wykonania zabiegu w bliżej położonych placówkach.

„W Hiszpanii jest kilka ośrodków medycznych, które wysyłają kobiety na aborcję wiele kilometrów od domu, dlatego, że w państwowych szpitalach bywa, że 100 % ginekologów odmawia przeprowadzenia aborcji z powodów moralnych” – powiedziała adwokat.

Z drugiej strony, Fernández przyznaje, że sytuacja w Hiszpanii jeszcze nie jest na tyle trudna, co we Włoszech, gdzie aborcje są dozwolone, ale tylko nieliczni specjaliści są gotowi je przeprowadzić. Według danych Ministerstwa Zdrowia, udostępnionych przez kompanię NBC News, 7 na 10 włoskich ginekologów odmawia przerwania ciąży z powodów ideologicznych.

Dla porównania Fernández i Fiala podają przykład Szwecji. „Tam nie istnieje odmowa z powodów ideologicznych, zatem lekarz, który jest przeciw przerwania ciąży po prostu nie specjalizuje się w ginekologii” – wyjasnił Fiala.

Marina Dawidaszwili, odpowiedzialna za politykę rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej na Forum Europejskich Parlamentarzystów ds. Ludności i Rozwoju odnotowała w wywiadzie dla radia Sputnik «Zona Violeta» w Montevideo, że prerogatywa odmowy z powodów ideologicznych istnieje tylko w dziedzinie zdrowia i służby wojskowej.

„Niemniej jednak aborcja to jedyny przypadek, kiedy odmowa z powódów ideologicznych ma skutki tylko dla osób trzecich, a nie dla odmawiającego człowieka” – powiedziała.

Fiala odnotował, że odmowa wykonania usług mdycznych z powodów ideologicznych w szpitalach państwowych rodzi „nieefektywne zarządzanie państwowymi pieniędzmi” i nie wywołuje żadnej kary bezpośredniej, tworząc przy tym dodatkowe obciążenie dla sektoru usługowego.