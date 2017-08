Sawczenko: Ukraina powinna wojować statkami kosmicznymi

W maju 2015 roku ówczesny premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk oświadczył, że przystępuje do realizacji projektu „Ściana" — budowy systemu rowów fortyfikacyjnych, otoczonych ogrodzeniem i wyposażonych w strażnice na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Projekt planowano zrealizować do końca 2018 roku. Na budowę tzw. europejskiego wału wydzielono ponad 4 mld hrywien (ok. 150 mln dol.). Jednak w 2015 i 2016 roku o połowę ograniczono finansowanie. Ukraińskie organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie malwersacji środków publicznych, które przeznaczono na realizację tego projektu.

— Ta ściana przypomina mi kratkę, którą można kupić w każdym supermarkecie i piec na niej grilla, szaszłyki, skrzydełka kurczaka – powiedziała Sawczenko w jednym z programów ukraińskiej telewizji.

© Sputnik. Alexandr Polegenko Ukraińcy wolą Rosję

Jej zdaniem na Ukrainie należy wdrożyć nowy system fortyfikacji.

— Wejdźmy do świata nowych technologii, wynajdźmy nową ścianę. Na przykład, ścianę z pola elektrycznego, którą można łatwo montować, a będzie trwalsza. Przypomnijmy sobie o Tesli, o tym, że Ziemia jest przewodnikiem elektrycznym, że można umieścić dwa sworznie na metrze ziemi i za ich pośrednictwem przewodzić prąd. Dojdźmy do tej ściany, walczmy pociskami kosmicznymi, statkami – powiedziała Sawczenko.