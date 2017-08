Jakimi drogami pieniądze trafiały do Daesh

Lokalne źródło w Iraku, które śledziło przepływy finansowe do Daesh w Mosulu, powiedziało agencji Sputnik, że drogi transferu pieniędzy do dżihadystów były bardzo skomplikowane i pogmatwane. Można wyciągnąć wniosek, że terroryści otrzymywali pieniądze na trzy sposoby.

1. Za pośrednictwem podstawionych firm w Bagdadzie. Następnie pieniądze trafiały do miasta Zakhu w Kurdystanie, Irbil, potem do Turcji, znowu do Irbil, a dopiero potem do Mosulu.

2. Przez tureckie miasto Gaziantep. Jak powiedziało źródło, wszystkie oddziały przekazów pieniężnych w tym mieście współpracują z terrorystami. Mniej więcej wygląda to w następujący sposób: agent zajmujący się transferem środków przychodzi do biura przekazu i mówi: „Zwracam pieniądze panu X”. Jest to swego rodzaju hasło do przelania środków do Mosulu. Urzędnik bierze pieniądze i wysyła je właścicielowi. Następnie trafiają one do ostatecznego odbiorcy z Daesh.

3. Przez Irbil. Następnie pieniądze są wysyłane do Bagdadu, znowu do Irbil, do tureckiego Gaziantep, Zakhy, znowu do Irbil i wreszcie do Mosulu.

© Sputnik. Anton Denisov Turcja podejmie kroki, jeśli Rosja nie zniesie ograniczeń handlowych

Źródło powiedziało, że te trzy sposoby funkcjonowały równolegle i stale. Dziennie przez te kanały mogło przechodzić nawet 3 mln dolarów. Jednego dnia zarejestrowano operacje na kwotę 12 mln dolarów, które ostateczny odbiorca otrzymał w ciągu 3 dni.

Pod koniec 2016 roku i na początku 2017 wielkość przesyłanych kwot znacznie się zmniejszyła i wynosiła około 80-100 tys. dolarów dziennie. W porównaniu z „tłustymi” latami, nie są to duże pieniądze. Jednak należy zauważyć, że do samego wyzwolenia Mosulu z rąk terrorystów, pieniędzy wpływały regularnie.

Znaczna część pieniędzy pochodziła ze sprzedanej ropy naftowej i innych skarbów Iraku. Środki były przeznaczana na utrzymanie organizacji i wynagrodzenie dla dżihadystów.