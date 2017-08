Ambasada Rosji w USA: Wzajemne wbijanie sobie szpilek to nie nasz wybór

Moskwa nie byłaby zmuszona do zmiejszenia liczby amerykańskich dyplomatów, gdyby wcześniej nie miały miejsca (wrogie — red.) działania ze strony Waszyngtonu — poinformowało biuro prasowe ambasady Rosji w Stanach Zjednoczonych.

„W związku z ubolewaniem odnośnie zmiejszenia przez stronę rosyjską liczby personelu amerykańskich misji dyplomatycznych w Rosji, które 9 sierpnia wyraziła rzeczniczka prasowa Departamentu Stanu USA Heather Nauert, chcielibyśmy podkreślić: Gdyby nie doszło do odesłania rosyjskich dyplomatów i zamknięcia dostępu do rosyjskiej własności dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych ze strony poprzedniej administracji, a także ustawy ws. antyrosyjskich sankcji, przyjętej już za obecnej administracji, nie musielibyśmy podejmować tych kroków. Wzajemne «wbijanie sobie szpilek» — to nie nasz wybór" — głosi komunikat.

Podkreślono także, że Rosja „opowiada się za poprawą stosunków dwustronnych i poszukiwaniem sfer współpracy". „Powinno się to jednak robić nie poprzez wywieranie presji, a z uwzględnieniem obopólnych interesów i wzajemnego szacunku" — zaznaczono w dokumencie.