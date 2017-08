Z publikacji wynika, że Hells Angels przeprowadzili w Turcji prowokację, mającą na celu oczernienie zarówno Nocnych Wilków, jak i zaprzyjaźnionych z nimi tureckich Anatolian Tigers, którzy planowali dołączyć do rosyjskiego klubu na zjeździe, który miał odbyć się na Krymie.

Niemal natychmiast po pojawieniu się tej historii w R24 otrzymaliśmy list od naszych przyjaciół z Turcji — Klubu Motocyklowego „Tygrysy Anatolijskie". Ten list w pełni potwierdza moje słowa. Publikuję go, bo jest jaskrawym potwierdzeniem tych procesów na świecie, które jak w lustrze odbijają się na nas i na każdym, kto nie zamierza wbudowywać się w koniec świata, w który wgania nas jak stado ten „straszny pasterz" nazywany amerykańską demokracją — pisze Załdostanow.

List od Anatolian Tigers MC Turkiye

W ten piątek w Stambule przeprowadzono zaplanowaną, specjalnie przygotowaną, zbrojną prowokację, ataki na kilka biur klubu motocyklowego „Tygrysy Anatolijskie" przez członków American Hells Cup Angels, którzy mają swoje oddziały w Turcji… W tych atakach został ranny jeden „Tygrys".

Tygrysy obroniły się. Dwóch napastników zostało rannych. Jak poinformowano, do zdradzieckiego ataku doszło w związku z tym, że amerykańscy Hells Cup dowiedzieli się, iż Tygrysy i Wilki zaprzyjaźniły się i zamierzają, na zaproszenie Wilków, przyjechać na show motocyklowe na Krym, do Sewastopola, i chcieli przeszkodzić nie tylko w wizycie delegacji Tygrysów, ale i na wszelkie sposoby zaszkodzić naszej przyjaźni. Wczoraj Tygrysy całą noc spędziły w okrążeniu, oczekując ponownego ataku ze strony Hells Angels. Dziś otrzymaliśmy informację, że w te ataki Hells Angels zaangażowało silne lokalne ugrupowanie tureckiej mafii, o czym poinformowali sami mafiosi, że chciano ich specjalnie wciągnąć w kryminalne porachunki. Później powiedzą, że są w to zamieszani rosyjscy motocykliści z Nocnych Wilków, trąbiąc na cały świat, że Tygrysy i Wilki są zamieszane w kryminał, tym samym próbując przeszkodzić w zaplanowanych imprezach w Sewastopolu. To potwierdzony fakt.