Kijów: Jak blokada Donbasu wpłynęła na PKB Ukrainy

Poinformował o tym wiceminister ds. terytoriów niekontrolowanych przez Kijów Jurij Hrymczak.

„W pierwszym kwartale mieliśmy około 2,3% — wzrost PKB, a zakładaliśmy, że wyniesie do 4%. Te 1,5% gdzieś zgubiliśmy z powodu blokady" — powiedział Hrymczak w wywiadzie dla 5 kanału. Wcześniej premier Wołodymyr Hrojsman twierdził, że z powodu zimowej blokady Donbasu kraj stracił 1% wzrostu PKB a także szereg aktywów przemysłowych, które do niedawna płaciły podatki do ukraińskiego budżetu, a teraz „płacą podatki do Rosji".