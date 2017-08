Litwa: Nieudana próba sprzedania Ukraińców do brytyjskiej niewoli

Litewska Służba Graniczna rozbiła międzynarodową sieć handlarzy ludźmi. Przestępcy zamierzali wywozić do Wielkiej Brytanii Ukraińców, którzy przyjechali do tego kraju – poinformowała w czwartek służba prasowa resortu.

„Kryminolodzy Państwowej Służby Granicznej Litwy we współpracy z kolegami z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Polski i Łotwy rozbili międzynarodową siatkę handlarzy ludźmi. W trakcie śledztwa okazało się, że Ukraińcy, którzy przyjechali na Litwę, mieli być wywożeni do niewolniczej pracy w Wielkiej Brytanii” – głosi komunikat.

Z informacji resortu wynika, że w poniedziałek litewskie organy ścigania zatrzymały w rejonach szawelskim i możejskim trzech Litwinów i Ukraińca. „Ukrainiec, według najnowszych danych, był głównym organizatorem nielegalnego wywozu ludzi do Wielkiej Brytanii. Litwini pomagali w wywożeniu Ukraińców za granicę” – podało służba prasowa.

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w pomieszczeniach należących do zatrzymanych. Podczas nich znaleziono dziewięciu obywateli Ukrainy, których „zamierzano wysłać do Anglii do przymusowej pracy fizycznej w niewolniczych warunkach”.

Według ukraińskich organów ścigania podczas przeszukania na Ukrainie znaleziono nielegalną broń i fałszywe dokumenty, wykorzystywane podczas przewożenia ludzi przez granicę.

„W środę wileński sąd okręgowy zezwolił na zatrzymanie obywatela Ukrainy na okres trzech miesięcy. Litwini pozostaną w więzieniu od 10 dni do miesiąca” – głosi komunikat.

Trwa dochodzenie w tej sprawie. Zatrzymanym grozi od 4 do 12 lat pozbawienia wolności.