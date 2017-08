Najlepsi gracze w Dota 2

The International, nieoficjalne mistrzostwa świata w Dota 2, w których nagroda przekroczyła 24 mln dol., wyszły na finiszową prostą.

Czym jest The International i dlaczego jest tak ważny?

W 2011 roku firma Valve (twórca gry Dota 2) zaprosiła 16 najsilniejszych zespołów na świecie w Dota do udziału w turnieju, którego główne zadanie polegało na promowaniu nowej gry, ale The International 1 (TI 1) wyróżniało jedno – kolosalna pula nagród w wysokości 1,6 mln dol. Milion od razu trafiał do zwycięzców. W tym czasie e-sport już istniał, ale nagrody były znacznie skromniejsze – do 2010 roku w sumie rozdano 6 mln dol., a podstawowymi dyscyplinami były Starcraft II i Counter-Strike.

Pierwszy The International zrewolucjonizował świadomość twórców, graczy i różne marki. Właśnie od tego turnieju rozpoczyna się historia współczesnego e-sportu jako części przemysłu rozrywkowego.

Gdzie odbywa się The International 7?

W Seattle, na Key Arena, byłym boisku lokalnego klubu koszykarskiego. Mieści się w niej około 15 tys. osób. Bilety na decydujące spotkania w piątek i sobotę kosztują 200 dol., a na wszystkie sześć dni – 300 dol. Bilety na półfinał i finał zostały już wyprzedane.

Skąd nagroda w wysokości 24 mln dol.?

Pulę nagród tworzy się w następujący sposób: Valve gwarantuje „standardowe” 1,6 mln dol., resztę wnoszą zwykli gracze w Dota 2. Mogą kupić tzw. kompendium i przez około dwa miesiące zwiększać jego poziom, inwestując własne pieniądze. Otrzymują też różne możliwości (głównie przedmioty, które zmieniają wygląd zewnętrzny bohaterów), które nie mają wpływu na bilans gry.

Ze wszystkich „inwestycji” graczy 25% zostaje przeznaczone na pulę nagród. W taki sposób firma Valve zarobiła ponad 75 mln dol. przed odliczeniem podatków.

Jak powstają zespoły?

Scenę Dota nie dzieli się na poszczególne kraje (z wyjątkiem Chin), zwykle mówi się o regionach: Ameryka Północna, Azja Południowo-Wschodnia, Europa, WNP. Na The International 7 Chiny reprezentuje 5 zespołów, w tym trzy zagrają w playoff. Wśród faworytów wymieniani są LGD.Forever Young (LFY) i NewBee.

Zespół z Chin LGD.Forever Young (LFY)

Region WNP reprezentują dwie drużyny, składające się z Rosjan i Ukraińców: Team Empire i Virtus.Pro. Amerykański zespół Evil Geniuses, który bukmacherzy uważają za głównego faworyta turnieju do jego rozpoczęcia, nie wszedł nawet do półfinału. Wyeliminował go Team Empire.

Amerykański zespół Evil Geniuses

Kim są Virtus.Pro?

Pierwszy w Rosji profesjonalny klub e-sportu. W 2016 roku wyniki Virtus.Pro nie zachwycały, a drużyna nie zakwalifikowała się do The International 6. Wówczas podjęto decyzję o powołaniu nowego składu, który w ciągu kilku miesięcy wypracował niesamowitą formę, a już w grudniu Virtus.Pro zaczęto zaliczać go do najsilniejszych drużyn na świecie.

Virtus.Pro

Dlaczego ludzie przyglądają się, jak inni grają w gry komputerowe

W gruncie rzeczy nie ma różnicy między oglądaniem meczu piłki nożnej, Dota 2 a jakąkolwiek inną dyscypliną e-sportu. Bodziec jest jeden – zapotrzebowanie na emocje.