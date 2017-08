Watykan postanowił odbudować stosunki z Moskwą

Do Moskwy przyjedzie sekretarz stanu Watykanu Pietro Parolin. Jest to kolejny znaczący krok w stosunkach Rosji i Stolicy Apostolskiej, w których w ciągu ostatnich lat doszło do ogromnych postępów. Co ważne, większość starań podejmuje Watykan, dlatego warto zastanowić się nad jego motywami i celami.

Wizyta sekretarza stanu Watykanu Pietra Parolina w Rosji odbędzie się w dniach 20-24 sierpnia. Spotka się on z Władimirem Putinem i patriarchą Cyrylem — informuje gazeta „Wzgliad".

© AP Photo/ Andrew Medichini Papież Franciszek wystosował do Merkel specjalną odezwę

Co ciekawe, niektóre zachodnie media interpretują to wydarzenie jak przygotowanie do wizyty papieża Franciszka w Rosji, jednak jest to zbyt pochopny wniosek. Istnieje zbyt wiele przeszkód, by podobna wizyta mogła się odbyć i raczej nie dojdzie do niej w najbliższej przyszłości. Procesy, zachodzące we współczesnym świecie przyjęto nazywać „tektonicznymi", jednak mało który temat może tak dobrze zilustrować tę tezę, jak stosunki Moskwy z Watykanem ostatnich lat.

Nieoczekiwanie zaczęto poruszać tematy, po które nie sięgano przez wiele stuleci, jednak najciekawsze jest to, że to właśnie Stolica Apostolska jest główną siłą napędową wydarzeń. Dokłada ona oczywistych i intensywnych starań, by poprawić stosunki zarówno z patriarchatem, jak i Kremlem. Można dojść do wniosku, że Watykan zderza się z takimi zagrożeniami i wyzwaniami, z którymi jak sam uważa, nie poradzi sobie w pojedynkę.

Wystarczy przypomnieć sobie niedawne wydarzenia. 12 lutego 2016 roku doszło do pierwszego w historii spotkania zwierzchników Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego. Przygotowania do tego spotkania trwały kilkadziesiąt lat, jednak bardzo długo nie udawało się pokonać istniejących rozbieżności. Przy czym chyba największą przeszkodę stanowił prozelityzm (czyli działania, mające na celu nawracanie innych na swoją wiarę) ze strony Watykanu na terenach kanonicznych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, przede wszystkim na Ukrainie.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Mroczne tajemnice Watykanu wychodzą na światło dzienne

W rezultacie na ustępstwa poszedł właśnie Watykan.

Informacja o spotkaniu papieża Franciszka i patriarchy Cyryla wywołało nie tylko krytykę, ale również pewną konsternację wśród ukraińskich grekokatolików.

Co więcej już po spotkaniu zwierzchników dwóch kościołów, Watykan wykonał kolejny gest, który jednoznacznie świadczyły o tym, że w sytuacji na Ukrainie Stolica Apostolska popiera Moskwę. Chyba najgłośniejszym z nich było niedawne wezwanie na „dywanik" ukraińskiego ambasadora w Watykanie w związku z planami przyjęcia ustaw ws. statusu organizacji religijnych, które są wymierzone przeciwko Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu Patriarchatu Moskiewskiego.

Oprócz tego Watykan wykonał jeszcze kilka dużych „ukłonów" w stronę Moskwy. Zimą ubiegłego roku w Galerii Trietriakowskiej w Moskwie odbyła się bezprecedensowa wystawa pt. „Roma Aeterna.Arcydzieła Pinakoteki Watykanu". Jej unikalność polega na tym, że nigdy wcześniej Watykan nie wyraził zgody na wywiezienie tylu obrazów.

Doszło do jeszcze jednego fenomenalnego wydarzenia — do Rosji przywieziono relikwie św. Mikołaja Cudotwórcy z włoskiego miasta Bari, którego nie opuszczały przez 930 lat. Relikwie, które przez 2 miesiące przebywały w Rosji (w Moskwie i Sankt Petersburgu), stały się obiektem wielotysięcznych pielgrzymek.

Nie ulega wątpliwości, że przyjazd Pietra Parolina jest kontynuacją linii umacniania kontaktów między Rosją a Watykanem, a to, kto będzie go podejmować świadczy o tym, że Moskwa traktuje Stolię Apostolską jak ważnego partnera.

© Sputnik. Vladimir Astapkovych Sensacyjny sukces arcydzieł z Watykanu w Moskwie

We wszystkich tych procesach najciekawsze jest pytanie, w jakim celu Watykan podejmuje tak duże starania? Wszystkie kościoły chrześcijańskie zderzają się obecnie z poważnymi wyzwaniami — zarówno czysto religijnymi, jak i stricte politycznymi.

Z wielu przyczyn to właśnie Watykan, który jest nie tylko strukturą religijną, ale również państwowo-polityczną, znalazł się chyba w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ jest bogatym i wpływowym graczem politycznym.

Dlatego chęć Stolicy Apostolskiej, by naprawić stosunki z Rosją i zawrzeć pewien sojusz polityczny jest całkowicie zrozumiała. Kościół Katolicki, pomimo wielu rozbieżności, łączą przecież z Rosją wspólne więzy chrześcijańskie.

Oprócz tego Moskwa po raz kolejny udowodniła swoją umiejętność powstawania z popiołów i znaczenie na arenie międzynarodowej" — pisze w podsumowaniu „Wzgliad".