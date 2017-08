W ujściu rzeki w Kraju Chabarowskim utknął 13-metrowy wieloryb (wideo)

W ujściu rzeki na wyspie Wielki Szantar w Kraju Chabarowskim utknął 13- metrowy wal grenlandzki - poinformowało stowarzyszenie „Skarby Przyaumurza", do którego należy park narodowy „Wyspy Szantarskie"

„W czwartek inspektor parku narodowego „Wyspy Szantarskie" poinformował dyrektora stowarzyszenia „Skarby Przyamurza" Władimira Andronowa, że w czasie nocnego przypływu w ujściu rzeki, wypływającej z jeziora Wielkiego na wyspie Wielki Szantar, utknął trzynastometrowy wal" — głosi komunikat. Został on sklasyfikowany jako grenlandzki.

Podkreślono, że „ W tym wąskim miejscu silne i ogromne zwierzę nie może się ani przekręcić, ani odpłynąć do jeziora".

Zwierzę zostało najprowdopodobniej zagnane do ujścia rzeki przez stado orek oceanicznych.

Informacja o wydarzeniu została skierowana do Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ekologii. Kierownictwo „Skarbów Przyamurza" konsultuje się ze wszystkimi znanymi specjalistami ds. ratowania ssaków morskich. Podczas gdy trwają konsultacje, inspektorzy parku narodowego starają się udzielić wielorybowi możliwej pomocy na miejscu.

„W czasie odpływu, kiedy wal znajdował się na całkowitej mieliźnie, inspektorzy parku zwilżali zwierzę, polewajac je wodą z pomp pożarniczych. Uwięziony wieloryb wywołał ogromne zainteresowanie wśród turystów, którzy przebywali w tym czasie na wyspie" — poinformowano w parku narodowym.

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych skierowało n amieijsce zdarzenia helikopter z ratownikami i grupą operacyjną. Specjaliści mają nadzieję, że ssak będzie w stani esam wypłynąć podczas wieczornego przypływu.

Wyspy Szantarske to archipelag o powierzchnii 2500 kilometrów kwadratowych na Morzu Ochockim. Zamieszkuje go 240 gatunków ptaków, 30 z nich jest wpisanych do Czerwonej księgi gatunków zagrożonych Rosji. Na wyspach znajdują się legowiska uchatka grzywiastego i foki plamistej objętych ochroną, a w pobliżu archipelagu regularnie spotykane są wale grenlandzkie.