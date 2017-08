Saakaszwili odpoczywa na Węgrzech

„Pojechaliśmy z rodziną nad jezioro Balaton. (Stoimy —red.) przy pomniku węgierskiego króla Andrzeja I i jego małżonki, ukraińskiej księżniczki Anastazji" — napisał Saakaszwili pod swoim zdjęciem nad Facebooku.

26 lipca Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy poinformowała, że prezydent Petro Poroszenko pozbawił Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa. Jak powiadomiła administracja prezydenta Ukrainy, Saakaszwili został pozbawiony obywatelstwa z powodu podania niewiarygodnych danych podczas jego przyjmowania. Sam Saakaszwili znajdował się wtedy w Stanach Zjednoczonych, później odwiedził Polskę i Litwę.

Służba Graniczna Ukrainy poinformowała, że odbierze Saakaszwilemu ukraiński paszport podczas próby przekroczenia przez niego granicy i nie wpuści go na terytorium kraju. Gazeta „Ukraińska prawda", powołując się na swoje źródła w Prokuraturze Generalnej napisała, że Saakaszwili zostanie wydany Gruzji, jeśli zostanie skierowany ponowny wniosek o jego ekstradycję.

W listopadzie 2013 roku Micheil Saakaszwili opuścił Gruzję po objęciu urzędu przez nowego prezydenta. Prokuratura Generalna kraju zaocznie oskarżyła go o kilka przestępstw. W 2015 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nadał mu ukraińskie obywatelstwo, a także podpisał rozporządzenie o mianowaniu go na szefa administracji obwodu odeskiego. W listopadzie 2016 roku Saakaszwili podał się do dymisji, twierdząc, że władze Ukrainy nie chcą walczyć z korupcją.