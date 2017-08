Trujące jajka dotarły do Polski

© Fotolia/ Syda Productions Trujące jajka na europejskich półkach sklepowych

Słowo „fipronil" przez ostatnie kilka dni nie schodziło z pierwszych stron gazet w Niemczech, Belgii i Holandii. Według jednej z wersji wszystko zaczęło się właśnie od holenderskiego gospodarstwa, którego właściciel naruszył normy sanitarne podczas tępienia wszy u kurcząt. W rezultacie w Holandii tymczasowo zamknięto około 180 kurzych ferm.

Ślady tej groźnej trucizny, obecnej w środkach owadobójczych, zostały wykryte w milionach, a nawet dziesiątkach milionów jaj kurzych w gospodarstwach, magazynach i na półkach sklepowych w państwach UE.

Rzecznik GIS podkreślił, że około 40 tys. zakażonych jajek trafiło do Polski, ale nie trafiło do polskich konsumentów, zostaną one zutylizowane lub zwrócone dostawcy z Niemiec.

Z informacji otrzymanych poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) wynika, że partia potencjalnie zanieczyszczonych fipronilem obranych ze skorupki jaj ugotowanych na twardo została dostarczona do odbiorców na terenie 3 województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego — gosi komunikat GIS.

W komunikacie dodano, że Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła natychmiastowe działania w celu dotarcia do wszystkich odbiorców.

„Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła natychmiastowe działania w celu dotarcia do wszystkich odbiorców. Z otrzymanych dotychczas wyników kontroli wynika, że jaja zostały zablokowane w obrocie i nie będą użyte do dalszego przetwórstwa. Jaja te nie trafiły do konsumentów i zostaną zutylizowane lub zwrócone do niemieckiego dostawcy w całości (ok. 40 tys. szt.)".

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia trująca substancja poraża wątrobę, nerki, tarczycę i wywołuje poważne zatrucie pokarmowe. Fipronil stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla dzieci. Trucizna jest zwykle stosowane przez weterynarzy w walce z pchłami i kleszczami, kategorycznie wzbrania się jej stosowania u zwierząt i drobiu przeznaczonych na żywność.