Rosyjskie myśliwce nie próżnują

W ciągu ubiegłego tygodnia rosyjskie myśliwce czterokrotnie przechwytywały zagraniczne samoloty wywiadowcze w pobliżu granicy z Rosją — wynika z danych, opublikowanych na stronie Ministerstwa Obrony.

© Sputnik. Aleksiej Daniczew Rosja stawia system obrony powietrznej w stan gotowości

Wywiad powietrzny wzdłuż rosyjskich granic prowadziło 12 samolotów. Podkreślono także, że nie doszło na naruszeń przestrzenii powietrznej.

Ministerstwo Obrony Rosji regularnie informuje o przybliżaniu się obcych samolotów do rosyjskich granic. Często ma również miejsce odwrotna sytuacja, kiedy kraje NATO wysyłają swoje myśliwce w celu przechwycenia rosyjskich samolotow. Do głośnego incydentu doszło 21 czerwca tego roku, kiedy polskie myśliwce F-16 zbliżyły się do samolotu ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, który leciał do obwodu kaliningradzkiego.