USA budują centrum operacyjne na Ukrainie

Podała to strona amerykańskiej marynarki wojennej.

© REUTERS/ Darrin Zammit Lupi Ukrainę zasiedlają czarnoskórzy

Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 25 lipca. Amerykańskie jednostki inżynieryjno-budowlane znajdują się w Oczakowie od kwietnia. Przez cały ten czas przygotowywali się do budowy: podpisywali kontrakty, otrzymywali pozwolenia oraz rozwiązywali kwestie logistyczne. Centrum dowódcze marynarki wojennej to jeden z trzech projektów zaplanowanych przez USA w Oczakowie. Przypuszcza się, że będzie grało ważną rolę podczas przyszłych ćwiczeń wojskowych na Ukrainie. Pozostałe dwa projekty to budowa pomieszczeń do obsługi technicznej łodzi oraz punktów kontroli dookoła bazy.

W styczniu tego roku Rada Najwyższa przyjęła ustawę pozwalającą na obecność na terytorium państwa zagranicznych wojskowych w ramach udziału w ćwiczeniach na Ukrainie. W lipcu na południu Ukrainy odbyły się ćwiczenia wojskowe Sea Breeze-2017, w których wzięło udział 17 państw, w tym USA.