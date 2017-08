Ławrow: W stosunkach międzynarodowych nastąpił przełom

„W tej chwili przeżywamy wyraźnie przełomowy etap w stosunkach międzynarodowych. Odchodzi miniona epoka, która charakteryzowała się tym, że przez kilka stuleci to, co nazywamy Zachodem, dominowało w sprawach międzynarodowych, i obiektywnie kształtuje się to, co nazywamy policentrycznym ładem światowym” – powiedział Ławrow.

Według niego obok tych, którzy byli pionierami rozwoju świata, czyli państw zachodnich, pojawiają się nowe ośrodki wzrostu ekonomicznego i nowe ośrodki potęgi finansowej. „A z tym wszystkim przychodzi także wpływ polityczny. I te nowe państwa chcą walczyć o swoje interesy, w tym również biorąc udział w tworzeniu agendy, nadając swojego tonu, szczególnie w sferze regionalnej, gdzie te ośrodki siły się tworzą” – dodał Ławrow, wyjaśniając, że mowa o takich państwach jak Chiny, Indie, Brazylia i RPA.

Ławrow dodał też, że współczesny model globalizacji ponosi fiasko.

Tym bardziej, że teraz ten model globalizacji, włącznie z jego ekonomicznymi i finansowymi aspektami, które ten klub wybranych sobie zbudował, czyli tzw. liberalna globalizacja, moim zdaniem ponosi porażkę. To jest oczywiste, w tym i dla wielu myślących ludzi na Zachodzie – powiedział Ławrow.