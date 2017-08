Gwiezdny deszcz Perseidów jutro osiągnie maksimum

Od soboty wieczór do niedzieli rano czeka nas porywające widowisko na skalę kosmiczną: pod warunkiem słonecznej pogody w różnych regionach świata na niebie można będzie obserwować palenie się do 150 meteorów na godzinę najjaśniejszego roju meteorów Perseidów.

„Najbardziej aktywna faza potrwa od godziny 16:00 12 sierpnia do 4:30 czasu europejskiego 13 sierpnia. W tym czasie w idealnych warunkach na niebie można będzie obserwować 2-3 meteory na minutę" — czytamy na liście rojów meteorów Międzynarodowej Organizacji Meteorowej (IMO).

Jednocześnie, jak podkreślił w wywiadzie dla RIA Novosti zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Astronomicznego im. Sternberga Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego astrofizyk Siergiej Łamzin, zawsze jest trudno przewidzieć dokładną liczbę meteorów z powodu nieprzewidywalnego wpływu planet na rój Perseidów. Według niego w 2017 roku obserwujący zdołają zobaczyć zarówno widowiskowy rój, jak i niczym niewyróżniający się pod względem liczby meteorów i jasności.

„Niestety jest to zjawisko nieprzewidywalne. Zdarzały się przypadki, gdy eksperci przewidywali wyjątkową aktywność roju, a w rzeczywistości wyglądał zwyczajnie, a nieraz było odwrotnie. Chodzi o to, że do tej pory bardzo trudno jest przewidzieć wpływ innych planet na orbity cząstek meteorowych" — powiedział Łamzin.

Aktywność meteorów z gwiazdozbioru Perseusza trwa od 17 lipca do 24 sierpnia i maksymalną intensywność osiąga w nocy między 11 a 13 sierpnia: właśnie wówczas można podziwiać najpopularniejszy i najjaśniejszy rój w całej okazałości. Rój Perseidów pojawia się na niebie corocznie, ponieważ orbity Ziemi i roju przecinają się w jednym miejscu. Aktywność Perseidów z roku na rok się zmienia: słabnie w miarę zwiększenia się odległości między kometą a Ziemią.

W zwykłych latach rój meteorów jest stosunkowo odległy od orbity Ziemi i znajduje się na zewnątrz niej. Regularnemu zbliżeniu śladów po kometach do Ziemi towarzyszy wzrost aktywności Perseidów. Po raz ostatni miało to miejsce w latach 2004 i 2009. Kolejny wybuch aktywności roju ma nastąpić w 2028 roku — podkreśla Moskiewskie Planetarium.

Obserwować Perseidy mogą nie tylko astronomowie, ale również zwykli ludzie na całym świecie. Meteory są jasne, ale „deszcz spadających gwiazd" jest lepiej widoczny z dala od miejskiego oświetlenia tworzącego poświatę i wówczas jest szansa na zobaczenie mnóstwa mniej jasnych meteorów.

Do obserwowania roju meteorów nie są potrzebne teleskopy i inne urządzenia astronomiczne, dlatego podziwiać letnie nocne widowisko może każdy chętny. Prowadzenie obserwacji zaleca się w plenerze, na przykład w polu, na działce lub na wsi. Jednak pochmurna pogoda i deszcz mogą pogorszyć widoczność nawet tam. Poza tym uważa się, że pomyślane podczas deszczu spadających gwiazd życzenia spełniają się.