W USA ujawniono globalną sieć finansowania terrorystów przez eBay

Z danych znajdujących się w posiadaniu periodyku wynika, że odbiorcą pieniędzy był obywatel USA Mohamed Elshinawy, zatrzymany ponad rok temu w stanie Maryland. Napływają doniesienia o tym, że FBI przez dłuższy czas prowadziło jego inwigilację, w trakcie której ujawniono pierwsze oznaki istnienia tej sieci. W rządowym akcie oskarżenia czytamy, że podejrzewany złożył przysięgę wierności „Państwu Islamskiemu" i sprzedawał drukarki przez eBay w charakterze przykrywki dla otrzymywania pieniędzy poprzez system płatniczy PayPal. Pieniądze przy tym mogły być wykorzystywane do finansowania zamachów terrorystycznych.

Zgodnie z opublikowanym zeznaniem FBI dochodzenie zakłada, że Elshinawy był członkiem globalnej sieci, obejmującej tereny od Wielkiej Brytanii do Bangladeszu, która wykorzystywała podobny schemat w celu finansowania terrorystycznego ugrupowania. Siecią kierował jeden z prowodyrów „Państwa Islamskiego" w Syrii Siful Sujan. Zgodnie z informacją znajdującą się w posiadaniu FBI sieć finansowa prowadziła pracę poprzez założoną przez niego brytyjską spółkę technologiczną, która miała biura w Bangladeszu. Prowodyr PI zajmował się także zakładaniem filii w Turcji.

Jak podkreśla Wall Street Journal, Mohamed Elshinawy poinformował w trakcie dochodzenie, że otrzymywał instrukcje co do wykorzystywania pieniędzy „do celów operacyjnych" w Stanach Zjednoczonych, w tym także finansowania zamachów terrorystycznych. Nie uznał siebie za winnego wspierania ugrupowania terrorystycznego, obecnie znajduje się w areszcie i czeka na postawienie go przed sądem. Adwokat podejrzewanego odmówił komentarzy w tej sprawie.

Elshinawy w sumie otrzymał od sojuszników „Państwa Islamskiego" 8,7 tysiąca dolarów. Łącznie z pięcioma płatnościami, które wpłynęły ze spółki Sifula Sujana poprzez PayPal. Za te pieniądze podejrzewany nabył laptop, telefon komórkowy i inne gadżety, które, zdaniem FBI, były wykorzystywane do utrzymywania kontaktów z bojówkarzami ugrupowania. Elshinawy poinformował FBI, że wiedział o przeznaczeniu tych pieniędzy, czyli finansowaniu zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że nigdy nie chciał sam być sprawcą takiego zamachu terrorystycznego.

W dokumencie stwierdzono również, że kilku domniemanych członków sieci zatrzymano w Wielkiej Brytanii i Bangladeszu. Przedstawiciel eBay podał, że polityka aukcji jest bezkompromisowa w odniesieniu do poczynań natury kryminalnej na rynku. Dodał, że portal współpracuje z organami ochrony prawa w tej sprawie. Przedstawicielka PayPal oświadczyła zaś, że spółka „inwestuje znaczne zasoby w zapobieganie aktywności terrorystycznej w swych ramach".