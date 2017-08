Czy konsulat generalny Rosji w USA zostanie zamknięty?

Nie jest wykluczone zamknięcie jednego z rosyjskich konsulatów generalnych na terytorium USA, prezydent Donald Trump może zgodzić się na to, by pokazać Moskwie swoją stanowczość.

Powiedział to w wywiadzie dla RIA Novosti były ambasador Rosji w Norwegii, Japonii i Korei Południowej, czołowy pracownik naukowy Instytutu USA i Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk Aleksander Panow.

„Jak najbardziej można przewidzieć taki krok, jak zamknięcie konsulatu generalnego, ponieważ USA nadal nie mogą odejść od schizofrenicznego podejścia do Rosji, tej teorii ingerencji Moskwy w sprawy wewnętrzne USA. Dlatego taki krok może być dla Trumpa jak najbardziej uzasadniony — pokazać wewnętrznym odbiorcom, że działa na rosyjskim kierunku stanowczo. Oczywiście, będzie to negatywny krok ze strony USA" — uważa Panow.

Według niego prawdopodobne zamknięcie rosyjskiej placówki dyplomatycznej niewątpliwie „skomplikuje stosunki dwustronne, nie można wykluczać, że w odpowiedzi nasze władze mogą zamknąć jeden z konsulatów USA". Jednak, jak podkreślił ekspert, jest to droga do impasu.

„Ponieważ zamknięcia przedstawicielstw dyplomatycznych zdarzały się, lecz do niczego dobrego to nie prowadziło. To jedynie potwierdzi fakt, że będziemy musieli przejść długą drogę, zanim stosunki dwustronne zaczną wracać do normy" — podkreślił Panow.

Obecnie Rosja ma w USA cztery konsulaty generalne: w Nowym Jorku, San Francisco, Seattle i Houston, a USA mają w Rosji trzy: w Petersburgu, Jekaterynburgu i Władywostoku. Zdaniem eksperta, ten czynnik, jak i żądanie Moskwy odnośnie znacznego zmniejszenia personelu amerykańskich misji dyplomatycznych nie można uważać za powód do dalszej eskalacji ze strony USA.

„Wymyślić można cokolwiek (w charakterze pretekstu — red.). Ale konsulaty są otwierane na podstawie wzajemnego zaufania, jest podpisywane specjalne porozumienie, są wymieniane noty. Dlatego nie było tak, że Rosja otworzyła konsulat według własnego uznania i wypełniła go dyplomatami, a dokładnie tak robili Amerykanie, którzy znacząco powiększyli zespół swoich placówek dyplomatycznych, nie stawiając sobie żadnych ograniczeń. Dlatego to oczywiście żaden argument w obecnej konfrontacji, jeśli można tak określić sytuację. Oczywiście, można jeszcze bardziej zmniejszyć liczebność zespołu misji dyplomatycznych obu państw, ale to po prostu potwierdza fakt, iż USA nie mogą lub nie chcą postawić kropki i zając się normalnymi stosunkami dwustronnymi i podejmują takie kroki w interesie własnej walki wewnątrzpolitycznej" — powiedział Panow.