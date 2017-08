Chwyty karate w walce z niedźwiedziem

68-letni Hirohito Miyagawa aktywnie uprawia karate i stoi na czele Dojo w mieście Fuefuki w prefekturze Yamanashi. Mężczyzna pracował w ogrodzie w miejscowości górskiej, kiedy niespodziewanie napadł na niego niedźwiedź.

Karateka nie dał się zaskoczyć i zadał niedźwiedziowi kilka ciosów, przede wszystkim nogami, wykorzystując chwyty karate.

„Poczułem czyjąś obecność z tyłu, a kiedy się odwróciłem, zobaczyłem niedźwiedzia. Stał na tylnich łapach i był gotów do ataku. Najpierw zadałem mu cios nogą w brzuch, potem w pierś, co zadziałało i niedźwiedź spuścił głowę — wtedy zadałem jeszcze jeden cios nogą. Niedźwiedź uciekł w góry" — opowiedział mężczyzna.

Niedźwiedzie, które schodzą do domów mieszkalnych czy napadają na ludzi, nie są rzadkością w Japonii. Co roku odnotowywanych jest ponad 100 przypadków ataków niedźwiedzi na ludzi. Zwierzęta atakują najczęściej w maju i październiku, co roku do 10 takich zdarzeń kończy się dla ludzi tragicznie.