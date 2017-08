Pod powierzchnią Jowisza skrywa się sobowtór Ziemi

Gigantyczny Jowisz może taić w sobie niejedną zagadkę – uważają naukowcy. Ich zdaniem, pod powierzchnią planety może ukrywać się ciało niebieskie podobne do Ziemi.

Do takiego wniosku badacze doszli po przeanalizowaniu informacji wysłanej z sondy Juno, badającej Jowisz.

Po rozszyfrowaniu danych specjaliści powiedzieli, że gazowy gigant w rzeczywistości może być mniejszym niż uważano wcześniej, jeśli zdejmie się górną warstwę pyłu. Pod nią może skrywać się planeta podobna do Ziemi.

Badacze wyrazili przypuszczenie, że na przestrzeni miliardów lat gęsta siarka i wodór mogły stworzyć zewnętrzną warstwę Jowisza, która skrywa pod sobą ciało niebieskie. Zdaniem ekspertów, planeta ma mniej więcej te same rozmiary i warunki do życia, co Ziemia. Mogą się na niej nawet znajdować woda i powietrze.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej teorii. Najprawdopodobniej dowiedziona może być nieprędko, ponieważ naukowcy nie mają takich instrumentów, które mogłyby przeniknąć do wnętrza Jowisza, o czym pisze portal vistanews.ru.