W Rosji powstanie nowa rakieta średniej klasy

„Korporacja „Energia” opracowuje projekt rakiety nośnej średniej klasy „Sojuz-5”. Prace są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem rządu Federacji Rosyjskiej, gdzie Korporacja „Energia” określona została jako główny wykonawca kompleksu rakietowego” – głosi przedsiębiorstwo.

Odnotowuje się, że głównymi konstruktorami kompleksu oprócz „Energii” są samarski ośrodek „Progress” i Centrum Eksploatacji Naziemnej Infrastruktury Kosmicznej.

Konstruktorzy planują maksymalną adaptację „Sojuz-5” do startów z pływającego kosmodromu „Morski start” i z kosmodromu „Wostocznyj”.

„Sojuz-5”to rakieta średniej klasy, opracowywana w Rosji dla zastąpienia ukraińskich „Zenitów”. Nosiciel będzie zdolny do wyprowadzania na niską orbitę okołoziemską do 17 ton ładunków, w tym w programie pilotowym, a na geostacjonarną orbitę (za pomocą bloku startowego) do 2,5 tony.

Na „Sojuz-5”planuje się po raz pierwszy uruchomienie najnowszego rosyjskiego statku kosmicznego „Federacja” w wariancie bezzałogowym w 2020 roku, a z załogą w 2024 roku. Rakieta będzie startować ze zmodernizowanego kompleksu startowego na kosmodromie Bajkonur, z którego wcześniej wystrzeliwano „Zenit”.