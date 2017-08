Guam: Instrukcja na wypadek ataku Korei Północnej

© AFP 2017/ Ed Jones Media o tajnym kanale łączności USA i Korei Północnej

Dwustronicowy dokument ostrzega: „Chowaj się za wszystko, co może ci zapewnić ochronę", „Zachowaj spokój”, „Nie patrz na rozbłysk lub kulę ognistą — może cię to oślepić".

Władze apelują do mieszkańców, aby mieli przygotowane zestawy najniezbędniejszych rzeczy, rodzinne plany ewakuacyjne oraz aby dowiedzieli się, gdzie w ich pobliżu znajdują się betonowe schrony.

W razie ataku należy natychmiast szukać schronienia, nawet jeśli przebywa się w miejscu znacznie oddalonym od wybuchu, bo substancje promieniotwórcze mogą być przenoszone przez wiatr.

„Zdejmij odzież, by udaremnić dalsze skażenia materiałem radioaktywnym. Zdjęcie zewnętrznej warstwy odzieży usuwa do 90 proc. materiału radioaktywnego. Jeśli się da, umieść swą skażoną odzież w plastikowej torbie i zaklej ją lub zawiąż. Odłóż torbę tak daleko od ludzi i zwierząt, jak to możliwe, by pochodzące z niej promieniowanie nie szkodziło innym" – instruują władze.

I dalej: „Jeśli to możliwe, weź prysznic z dużą ilością wody i mydła, co pomoże w usunięciu skażenia radioaktywnego. Nie trzyj ani nie drap skóry. Umyj włosy szamponem lub mydłem oraz wodą. Nie używaj odżywki do włosów, gdyż będzie ona utrzymywać materiał radioaktywny na twoich włosach".

Ponadto po wybuchu przez 24 godziny nie należy wychodzić z domu, by nie stykać się z materiałem radioaktywnym.