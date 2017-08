Ukraina chce zwiększyć liczbę posterunków na granicy z Rosją

— Zamierzamy wzmocnić nasze jednostki między poszczególnymi oddziałami straży granicznej, które znajdują się bezpośrednio na linii granicznej, utworzyć dodatkowe posterunki graniczne na modłę europejską. Pomiędzy jednostkami granicznymi powinna być zachowana odległość 15-20 km – powiedział Cygikał.

Jak dodał, obecnie wynoszą one od 30 do 100 i więcej kilometrów, co utrudnia pracę służby granicznej.

W maju 2015 roku ówczesny premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk oświadczył, że przystępuje do realizacji projektu „Ściana" — budowy systemu rowów fortyfikacyjnych, otoczonych ogrodzeniem i wyposażonych w strażnice na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Projekt planowano zrealizować do końca 2018 roku. Na budowę tzw. europejskiego wału wydzielono ponad 4 mld hrywien (ok. 150 mln dol.). Jednak w 2015 i 2016 roku o połowę ograniczono finansowanie. Ukraińskie organy ścigania wszczęły postępowanie karne w sprawie malwersacji środków publicznych, które przeznaczono na realizację tego projektu.