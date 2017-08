W Danii zatonął największy na świecie amatorski okręt podwodny

Znany w Danii inżynier wynalazca Peter Madsen podejrzewany jest o przyczynienie się do śmierci szwedzkiej dziennikarki, którą ostatni raz widziano w czwartek wieczorem w zbudowanej przez inżyniera łodzi podwodnej – głosi oświadczenie prasowe kopenhaskiej policji.

W sobotę sąd Kopenhagi zdecyduje, czy Madsen zostanie w areszcie. W oświadczeniu mowa jest także o tym, że właściciel okrętu podwodnego zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w przestępstwie i zniknięciu kobiety. Według niego, wysadził ją na brzeg w czwartek o 22.30. Ciało kobiety nie zostało znalezione, policja kontynuuje poszukiwania.

Ta historia wywołała dużą uwagę ze strony wielu szwedzkich i duńskich mediów. 46-letni Peter Madsen to znany w Danii inżynier i wynalazca, zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Swój okręt UC3 Nautilus zwodował w 2008 roku. Łódź podwodna ma 18 metrów długości, waży 33 tony i uważana jest za największą spośród amatorskich łodzi podwodnych.

Inżynier zbudował ją wraz z grupą entuzjastów. Od 2010 roku zaczęły pojawiać się problemy techniczne. Wówczas w oddziale motorowym wybuchły baterie. W 2011 roku okręt został podniesiony w celu przeprowadzenia generalnego remontu, a ponownie zwodowany został 28 kwietnia 2017 roku.

W informacji mowa jest także o tym, że Nautilus, według posiadanych informacji, wypłynął w morze w czwartek, mniej więcej około godziny 19.00, z dwiema osobami na pokładzie – właścicielem i dziennikarką ze Szwecji.

Informacja o tym, że łódź nie powróciła do portu nadeszła do ratowników w piątek o godz. 03:39. O godz. 10:30 Madsen nawiązał łączność z okrętu i poinformował, że wraca do portu. Jednak o godz. 11:00 łódź nieoczekiwanie zatonęła, a jej właściciela uratował przepływający w pobliżu jacht. Łódź znajduje się w tej chwili na głębokości siedmiu metrów w pobliżu Kopenhagi. W piątek po południu obejrzeli ją nurkowie.

„Możliwości wejść do środka łodzi nie było, okręt trzeba stabilizować na miejscu lub odholować do portu” – głosi informacja. Decyzja o tym, co konkretnie stanie się ze statkiem, zostanie podjęta w sobotę.