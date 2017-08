Amerykański dziennikarz prześladowany w Rosji. MSZ FR odpowiada

© AP Photo/ Hermann J. Knippertz W Niemczech policjantów przestrzega się przed wyjazdami do Rosji

Ministerstwo zwróciło uwagę na materiał „Jak mieszka się i pracuje dziennikarzom w Rosji w epoce Donalda Trumpa?”, który pojawił się 6 sierpnia. Jeden z autorów, korespondent „The Washington Post” Andrew Roth opowiedział o swojej pracy w Rosji.

Dziennikarz twierdzi, że w sierpniu 2014 roku funkcjonariusze straży granicznej na rosyjsko-ukraińskiej granicy przeszukali go. Pogranicznicy grozili, że zabiorą mu akredytację, bo okoliczności, przy których wjechał on do kraju, wydały się im podejrzane.

Ponadto w 2016 roku Roth otrzymał telefon z rosyjskiego Ministerstwa Obrony. W trakcie rozmowy ostrzeżono go, że jego wyjazd do Syrii może być uzależniony od „tonu” jego materiałów.

Rosyjskie MSZ poddało w wątpliwość treść artykułu. Resort zaznaczył, że dziennikarz nie przedstawia żadnych dowodów presji administracyjnej.

„Autor artykułu nie wymienia ani nazwisk, ani stanowisk pracowników kompetentnych resortów Rosji, którzy rzekomo wywierali na niego naciski. Takie naciągane oskarżenia pozostawiamy na sumieniu redakcji tej gazety” – głosi komentarz resortu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w lutym uruchomiło na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą „fajkowym informacjom” o Rosji. Zamieszczane są w niej kłamliwe materiały publikowane przez zagraniczne media, w tym „Times”, СNN, Euronews.