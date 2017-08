Miej swoje dane zawsze w sobie - wszczep chip

Według lekarza pierwsze urządzenia o rozmiarach pozwalających na ich implantację zaczęły być wykorzystywane w weterynarii już w połowie lat dwutysięcznych.

„Pierwszy chip wszczepiłem 8 sierpnia 2014 roku. Nie da się w nim zmienić kodu, jest to ekwiwalent karty kontroli dostępu jednego z syberyjskich kurortów narciarskich. Trochę później zarejestrowałem go w systemie kontroli dostępu organizacji, w której pracuję" — powiedział Wołczek.

© Zdjęcie: NGS.NEWS/ Alexander Oschepkov Położnik ginekolog z Nowosybirska Aleksandr Wołczek

Dodał również, że po raz pierwszy przeczytał o takich implantach w artykule pseudoreligijnych przeciwników wszczepiania chipów, wtedy także zainteresował się tym tematem i dowiedział się, że chipy, które można wszczepić człowiekowi, są już produkowane w Stanach Zjednoczonych, a tańsze — w Chinach. Później zaczął eksperymentować.

© Fotolia/ Catherinelprod Genetycy zajęli się problemem łysienia

© Zdjęcie: NGS.NEWS/ Alexander Oschepkov Aleksandr Wołczek wszczepił sobie pod skórę sześć chipów, które jak sam mówi, znacznie ułatwiły mu życie

Obecnie w ciele lekarza znajduje się sześć chipów. Niektóre z nich to dokładne odpowiedniki kluczy do domofonu, którymi otwiera drzwi i bramę w pracy, a pozostałe działają w innych częstotliwościach i mogą przechowywać od 800 bajtów do 1 kilobajtu informacji. W jednym z nich zapisana jest wizytówka lekarza, inne natomiast pozwalają odblokować komputer, przechowywać hasła itd.

Standardowy rozmiar chipa wynosi 2x12 mm, a minimalny 1,5x8mm. Konstrukcja składająca się z mikroschematu jest „zapakowana" w maleńką rurkę z obojętnego biologicznie szkła. Chipy są wprowadzane pod skórę przy pomocy strzykawki z grubą igłą. W razie potrzeby można je łatwo wyciągnąć — powiedział eksperymentator z Nowosybirska.

To naprawdę jest bardzo wygodne. Przy prawidłowym założeniu nie czuje się implantów. Po kilku dniach pojawiają się odruchy automatyczne — jak przyłożenie ręki do czytnika drzwi czy palca do czytnika bramki. Jestem nie tylko użytkownikiem, ale również wynalazcą. Obecnie kilka zespołów na świecie, również z Rosji, prowadzi aktywne prace nad implantem, który będzie zawierał mikroprocesor z funkcjami szyfrowania i będzie można go wykorzystywać do złożenia podpisu elektronicznego, opłaty w niedotykowych terminalach płatniczych oraz opłaty transportu publicznego. Oddzielnym problemem jest wszczepienie kryptonośnika, ale to w przyszłości — mówi Wołczek.

© REUTERS/ Kacper Pempel Dane osobowe i genetyczne polskich żołnierzy trafiły do Niemiec

© Zdjęcie: NGS.NEWS/ Alexander Oschepkov Obecnie w ciele lekarza znajduje się sześć chipów. Niektóre z nich to dokładne odpowiedniki kluczy do domofonu, którymi otwiera drzwi i bramę w pracy, a pozostałe działają w innych częstotliwościach i mogą przechowywać od 800 bajtów do 1 kilobajtu informacji

Lekarz podkreślił także, że szczytem możliwości technologicznych będzie medyczne zastosowanie podobnych chipów, a za zwycięstwo można będzie uważać stworzenie wszczepianego glukometru do pomiarów poziomu cukru we krwi, tym bardziej że istnieje już niezbędna baza techniczna.

Z kolei chirurg Władimir Choroszew uważa, że w przyszłości zastosowanie chipów pomoże ludziom cierpiącym na różne choroby, zwłaszcza na cukrzycę. Wszczepienie podskórnego glukometru, który regularnie sczytuje informacje o zawartości glukozy we krwi człowieka, będzie tak naprawdę rewolucją w medycynie. Według Choroszewa liczba ludzi zakładających sobie chipy pełniące różne funkcje będzie rosnąć.

„Jestem przekonany, że wielu osobom spodoba się taka innowacja i będą z niej korzystać. Ile problemów mają ludzie starsi, którzy ciągle szukają kluczy, okularów itd. A tutaj wszystko jest na ręce i pod ręką — nie trzeba niczego szukać i odciąża to człowieka psychicznie" — powiedział lekarz.