Libia poprosiła Rosję o pomoc wojskową

„Owszem, omawialiśmy (kwestię możliwości udzielenia pomocy wojskowej — red.). Jesteśmy przekonani, że Rosja pozostaje naszym dobrym przyjacielem i nie odmówi pomocy" — powiedział Haftar dziennikarzom.

Podkreślił, że jest nastawiony na rozwój stosunków z Moskwą we wszystkich sferach i podziękował Ławrowowi za stanowisko, które Rosja zajmuje wobec Libii na arenie międzynarodowej. Ponadto Haftar stwierdził, że ucieszy się z udziału Rosji w procesie pojednania narodowego w Libii. „Nie umawialiśmy się co do konkretnej roli Rosji, lecz poprzemy każdą rolę, którą Moskwa w tym odegra" — podkreślił.

Dowódca podkreślił, że Libijska Armia Narodowa już wyzwoliła z rąk terrorystów co najmniej 90% terytorium kraju.

„Te wszystkie walki zakończyły się ogłoszeniem wyzwolenia Benghazi i przejęciem przez Libijską Armię Narodową kontroli nad wszystkimi złożami ropy naftowej, portami i bazami wojskowymi w kraju" — dodał Haftar.

Ławrow z kolei poparł nastawienie Haftara na osiągnięcie porozumienia z szefem rządu pojednania narodowego Fajizem as-Sarradżem.

Spotkanie Ławrowa i Chaftara odbyło się dzisiaj w Moskwie.