Pekin ma nadzieję na powszechną aprobatę rosyjsko-chińskiego planu ws. KRLD

„W tej chwili Chiny mają nadzieję, że wszystkie strony poważnie rozpatrzą i przyjmą propozycje ws. uregulowania przedstawione przez Chiny i Rosję. One oparte są na inicjatywie «podwójnego zamrożenie» i są skierowane na to, aby we właściwy sposób rozwiązać problem Półwyspu Koreańskiego” — powiedziała Hua Chunying.

Według niej Pekin ma nadzieję, że wszystkie zainteresowane strony skoncentrują swoje wysiłki na jak najszybszym wznowieniu procesu negocjacyjnego, a także na znalezieniu sposobów rozwiązania kryzysu na Półwyspie Koreańskim.

Przy tym ona unikała odpowiedzi na pytanie, czy Pekin zachowa neutralność w przypadku, jeśli Pjongjang uderzy w amerykańską wyspę Guam. „Strona chińska nie będzie odpowiadać na takie hipotetyczne pytania. Mamy nadzieję, że sytuacja będzie stopniowo zmierzać w stronę zmniejszenia napięć” — powiedziała Hua Chunying.

Ministerstwa spraw zagranicznych Rosji i Chin wcześniej wydały wspólne oświadczenie w sprawie problemów Półwyspu Koreańskiego. W szczególności oba kraje poleciły Korei Północnej ogłoszenie moratorium na próby nuklearne i wystrzały rakietowe, a Korei Południowej i Stanom Zjednoczonym — powstrzymanie się od prowadzenia ćwiczeń w regionie. Przewiduje się, że stojące naprzeciw siebie strony przystąpią do negocjacji i zatwierdzą ogólne zasady stosunków wzajemnych obejmujące niestosowanie siły oraz zamiar dołożenia starań w celu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.