Tymoszenko: Ukrainę czeka katastrofa, jeśli dostawy broni dla KRLD zostaną potwierdzone

— Jeśli ta informacja zostanie potwierdzona, Ukraina może zostać objęta sankcjami, a więc pozostać bez jakiejkolwiek pomocy ze strony świata cywilizowanego. Jest to katastrofa dla naszego państwa. Ta sytuacja jest bezpośrednim skutkiem nieprofesjonalizmu i przestępczości prezydenta Petra Poroszenki i premiera Wołodymyra Hrojsmana. Ta władza niszczy Ukrainę!" — napisała Tymoszenko dzisiaj na swoim koncie na Facebooku.

Wcześniej gazeta The New York Times, powołując się na tajne dane służb wywiadowczych USA i badanie eksperta centrum analitycznego International Institute for Strategic Studies Michaela Ellemana poinformowała, że Korea Północna mogła na czarnym rynku kupować dla swoich rakiet balistycznych silniki wyprodukowane w ukraińskim zakładzie Jużmasz.