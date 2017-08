Północnokoreańskie elity wolą Japonki

Nie było ich wiele, zaledwie kilka tysięcy, lecz już na podstawie tych danych wyciągnięto wniosek o seksualnych preferencjach północnokoreańskich internautów.

© Fotolia/ Schankz W USA odnotowano przypadki dżumy

Zgodnie ze statystyką PornHub północnokoreańscy odbiorcy ogólnie wolą pornografię z Azjatkami, pod względem liczby wyświetleń prowadzą filmy z japońskimi aktorkami. Biorąc pod uwagę to, że w kategorii Asian jest duży udział Japonek, można stwierdzić, że seksualnymi fantazjami północnokoreańskich mężczyzn zawładnęły Japonki. Czyżby jest to sublimacja oficjalnej ideologii północnokoreańskiej zbudowanej na bohaterskiej walce z japońskimi okupantami?

Teraz parę słów o tym, kto w Korei Północnej ogląda pornografię w internecie. Pierwsze przypuszczenie, że mogą to być zagraniczni turyści, nie sprawdza się, ponieważ turyści nie mają swobodnego dostępu do internetu (na przykład przyjeżdżający do KRLD Rosjanie zazwyczaj korzystają z internetu w rosyjskiej ambasadzie). Poza tym są objęci ciągłą kontrolą opiekunów.

© Fotolia/ Ded Pixto Nieszkodliwa chemioterapia istnieje

Zwykli obywatele mają komórki, smartfony i komputery, ale są podłączone do wewnętrznego północnokoreańskiego systemu Kwangmyong, z którego nie da się połączyć ze światowym internetem. Czyli techniczną możliwość korzystania z internetu i oglądania pornografii mają jedynie przedstawiciele elit. Swobodny dostęp do internetu ma wywiad północnokoreański, ostatnio pojawiło się wiele północnokoreańskich stron, a więc dostęp do internetu mają ich redakcje. Poza tym można przypuścić, że elity polityczne ogólnie mają dostęp do internetu, zarówno służbowy, jak i prywatny. PornHub zebrał także statystyki dotyczące typów urządzeń. 53% przypada na desktop, 36% na mobile i 11% na tablet. Stanowi to niezbity dowód na to, że północnokoreańskie elity mają nie tylko internet przewodowy, ale również bezprzewodowy. Najprawdopodobniej w budynkach rządowych są punkty Wi-Fi.

Te dane rzucają światło na elity północnokoreańskie, ich układ i preferencje. Po pierwsze nic, co ludzkie, nie jest im obce i nie należy wyobrażać ich sobie jako zaciekłych komunistów myślących jedynie o walce rewolucyjnej.

Po drugie kontrola przedstawicieli elity ze strony najwyższych władz stopniowo słabnie, skoro pozwalają sobie na takie rozrywki surowo zakazane w KRLD (minimalna kara przewidziana przez Kodeks Karny KRLD za przemyt i rozprzestrzenianie pornografii wynosi rok prac karnych). Pod względem technicznym ustalenie tego, kto i na jakie strony wchodził, nie jest trudne. Sądząc po tym, że w ostatnim czasie w KRLD nie było czystek kadrowych, tym bardziej z powodu „rozpadu moralnego" prawdopodobnie najwyższe kierownictwo i Kim Dzong Un osobiście tolerują zainteresowanie pornografią w internecie.

© REUTERS/ Ukrainian Presidential Press Service / Mykhailo Markiv Tymoszenko: Ukrainę czeka katastrofa, jeśli dostawy broni dla KRLD zostaną potwierdzone

Po trzecie zamknięcie północnokoreańskiego społeczeństwa na świat jest nieco przesadzone; elity mają swobodny dostęp do komunikacji światowej oraz do wszystkiego, co tam się mówi i pisze o KRLD. Ze znajomością języków obcych problemów nie mają. Na przykład absolwenci Uniwersytetu im. Kim Ir Sena mówią po rosyjsku tak dobrze, że w Moskwie mogliby podać się za radzieckich Koreańczyków. A więc wszystkie publikacje na temat KRLD w globalnej sieci od razu trafiają do kierownictwa w Pjongjangu. Północnokoreańskie elity wiedzą o świecie o wiele więcej, niż przyjęło się myśleć i dlatego mogą manipulować lękiem przed ich programem rakietowym i jądrowym.

Zainteresowanie północnokoreańskich elit pornografią sieciową jest wywołane atmosferą zbliżającej się wojny, militarystycznymi zapędami i euforią po startach rakietowych, które jedynie podsycają ich namiętności i chęć posiadania wszystkich Japonek.