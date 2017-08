Terroryści handlują syryjską pszenicą

Syryjskie rolnictwo przeżywa w ostatnich latach ogromne trudności. Są one związane nie tylko z psuciem się urodzaju i prowadzeniem działań bojowych, ale także z niemożnością dostarczania plonów do specjalnych spichlerzy i na rynki zbytu.

© Sputnik. Evgeny Biyatov Rosyjskie helikoptery ostrzelały pozycje terrorystów w Syrii

Problem ten bardzo dobrze obrazuje sytuacja z pszenicą. Syryjski minister rolnictwa Ahmedal Kadiri w wywiadzie dla agencji Sputnik powiedział, że przed wojną w kraju uprawiano średnio 850 tys. ton zbóż, a w ostatnich latach ten wskaźnik wynosi zaledwie 300 tys. ton.

Minister powiedział, że „największy problem stanowią dostawy zebranego urodzaju do elewatorów zbożowych. Terroryści blokują rolnikom drogi i zabierają zboże, które później sprzedają do sąsiednich krajów po zaniżonej cenie".

© AFP 2017/ Amer Almohibany Dlaczego Turcja przestała finansować syryjską opozycję?

Według Kadiriego dzięki działaniom syryjskiej armii odzyskano dostęp do elewatorów w pięciu prowincjach: Al-Hasaka, Dajr az-Zaur, Rakka, Aleppo, idlib i Hama. Tymczasem syryjska organizacja ds. zbóż (Syrian Public Establishment for Grain) i Ministerstwo Handlu Wewnętrznego robią wszystko co możliwe, aby pomóc chłopom w dostarczeniu zboża do spichlerzy.

Syryjscy rolnicy powiedzieli Sputnikowi, że prace utrudnia brak nowoczesnych maszyn rolniczych, przede wszystkim do zbioru plonów. Wielu rolników musi żąć pszenicę ręcznie, co znacznie zwiększa cenę zbóż. Rozmówcy agenci podkreślili także konieczność sprawiedliwego i planowego przydziału produktów naftowych dla rolników.