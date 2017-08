„Amerykanie wracają tak naprawdę do praktyki zimnej wojny”

© AFP 2017/ Shawn Thew Waszyngton może zaostrzyć zasady przemieszczania się rosyjskich dyplomatów

Waszyngton może wprowadzić ograniczenia dotyczące przemieszczania się rosyjskich dyplomatów w Stanach Zjednoczonych i zaostrzyć procedurę notyfikacji — poinformowała gazeta „Izwiestija", powołując się na źródła dyplomatyczne. Obowiązujące obecnie ograniczenie wprowadzone za prezydentury Obamy wynosi 25 mil i dotyczy dyplomatów niższej i średniej rangi. Pacownicy rosyjskich misji dyplomatycznych są zobowiązani do powiadamiania Departamentu Stanu o planowanej podróży na większą odległość trzy dni wcześniej. Doradców i dyplomatów wyższego szczebla norma ta nie dotyczy.

Liczba personelu amerykańskich misji dyplomatycznych w Rosji będzie dokładnie taka sama, jak rosyjskiego personelu dyplomatycznego w Stanach Zjednoczonych — po 455 osób z każdej strony — powiedział wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin. Pod koniec lipca MSZ Rosji wystąpił do oficjalnych władz Stanów Zjednoczonych o zmniejszenie do 1 września liczby personelu amerykańskich misji dyplomatycznych w Rosji. Oprócz tego 1 sierpnia ambasada USA straciła prawo do korzystania z magazynów na ulicy Dorożnej w Moskwie oraz daczy w Srebrnym Borze. Te kroki to odpowiedź na antyrosyjską politykę i przyjęcie przez amerykański Kongres nowych sankcji przeciwko Rosji — podkreślano w rosyjskim resorcie polityki zagranicznej.

Profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego i Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji Lew Klepacki na antenie radia Sputnik wyraził opinię, że tak naprawdę Amerykanie wracają do praktyki „zimnej wojny".

Zgodnie z praktyką dyplomatyczną, państwa, które posiadają konsulaty i przedstawicielstwa dyplomatyczne mają obowiązek zapewnić swobodę przemieszczania się (ich pracowników —red.). Jednak konkretne działania są zawsze uzależnione od charakteru wzajemnych stosunków. I jeśli strony nie mają do siebie jakiś pretensji, to z reguły nie wprowadza się żadnych ograniczeń. Amerykanie wracają tak naprawdę do praktyki «zimnej wojny», kiedy miała miejsce konfrontacja między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Wtedy państwa ograniczały wyjazdy dyplomatów, określając konkretne odległości, na które mogli się oni swobodnie przemieszczać — podkreślił Lew Klepacki.

Zdaniem eksperta ograniczeń, wprowadzanych przez USA, nie da się wytłumaczyć żadną praktyczną koniecznością.