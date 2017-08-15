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    Ramzan Kadyrow

    Kadyrow zawiedziony przegraną „swojej" drużyny i...obwinia sędziego

    © AP Photo/ Musa Sadulayev
    Świat
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    Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow skrytykował pracę arbitra podczas piłkarskiego meczu między petersburskim „Zenitem" i czeczeńską drużyną „Achmat".

    Honorowy prezydent klubu piłkarskiego „Achmat" Ramzan Kadyrow skrytykował pracę sędziów podczas meczu szóstej rundy rosyjskiej Premier League z petersburskim „Zenitem". Swojemu niezadowoleniu czeczeński przywódca dał wyraz na swoim koncie na Instagramie.

     

    Футбольный матч между «Зенитом» и «Ахматом» получил большой резонанс. И связано это с неудовлетворительной работой судейской бригады. К сожалению, главными действующими лицами футбольного вечера стали не игроки, а арбитр Игорь Федотов. Он с самого начала матча «посадил» команду гостей на «свисток», показав в течение восьми минут три желтые и красную карточку. В то же время, арбитр никак не отреагировал на нарушение правил со стороны голкипера «Зенита» Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади. После матча Лунев признался, что его следовало удалять. Но Федотову не хватило профессионализма, или чего-то еще, чтобы принять верное решение. Матч «Зенит» — «Ахмат» показывали в 15 странах мира. И какое впечатление от нашего футбола должно сложиться у иностранного зрителя после увиденного? Поэтому и команды России часто завершают свое выступление в европейских турнирах в самом его начале. Непрофессионализм Федотова не ограничивается судейским произволом. Люди, города, болельщики долго и трепетно выстраивают взаимоотношения, дружеские связи. У Чечни очень теплые, дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и жителями города. Знаю также, что в хороших отношениях два клуба и болельщики команд. Футбольный арбитр должен понимать, что симпатизируя одной команде и явно «убивая» другую, он наносит вред не только футболу, но и отношениям между людьми, городами. Думаю, что «Зенит» не нуждается в такой медвежьей услуге судей. В нашей стране давно назрела острая необходимость изменить в целом отношение к спорту, разработать реальную стратегию его развития. Такие задачи ставятся Президентом РФ Владимиром Путиным. А организаторам и кураторам спорта нужно оставить друзей, приятелей и знакомых, а проявлять максимальную объективность в решении любых вопросов развития спорта. Нужно давать всем регионам шанс на достижение спортивных высот в честной борьбе. Руководство страны уделяет спорту много внимания. Но из-за отсутствия долгосрочной стратегии, мы на мировых первенствах получаем где-то 30% наград от своих возможностей. Спорт является слишком важным делом, чтобы позволять кому-то так безответственно относиться к нему. #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Зенит

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 14 2017 в 11:02 PDT


    Kostiumy z filmu Aleksieja Uczitiela Matylda na wystawie w Carskim Siole.
    © Sputnik. Nina Alexeeva
    Kadyrow: Zakazu wyświetlania „Matyldy” nie będzie. Ale widzów też nie będzie
    Według Kadyrowa arbiter od samego początku spotkania „posadził gości na gwizdek", karząc zawodników „Achmata" trzema żółtymi i jedną czerwoną kartką w ciągu zaledwie 8 minut gry.

    Poza tym przywódca Czeczenii zarzuca sędziemu brak profesjonalizmu, ponieważ ten nie usunął z gry bramkarza „Zenitu" za „grę ręką" poza polem karnym.
    Według Kadyrowa sędzia, sympatyzując z jedną z drużyn, szkodzi nie tylko sportowi, ale i stosunkom między ludźmi i między miastami.

     

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    Tagi:
    piłka nożna, Ramzan Kadyrow, Czeczenia, Rosja
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