Iran zagroził wyjściem z Porozumienia nuklearnego

„Nieudane doświadczenie z sankcjami i powstrzymywaniem zaprowadził ich (Stanów Zjednoconych —red.) poprzednie administracje do stołu negocjacyjnego. Jeśli chcą wrócić do tej praktyki w krótkim czasie — nie w ciągu tygodni i miesięcy, a w ciągu godzin i dni — to powrócimy do naszej poprzedniej sytuacji" — agencja cytuje wypowiedź Rouhaniego.

Przywódca Iranu powiedział także, że amerykański prezydent Donald Trump to „zły partner".

W ciągu ostatnich miesięcy świat był świadkiem tego, jak Stany Zjednoczone oprócz ich regularnego nieprzestrzegania zobowiązań w ramach Wspólnego Kompleksowego Planu Działania (Joint Comprehensive Plan Of Action, JCPOA — red.) zignorowały kilka innych globalnych umów i pokazały swoim sojusznikom, że nie są ani dobrym partnerem, ani solidnym krajem w negocjacjach — podkreśli Rouhani.

© Fotolia/ Borna Mirahmadian Niemieckie media: Iran potajemnie przesłał broń do Rosji

Wcześniej Stany Zjednoczone wniosły na listę sankcji 18 organizacji i osób fizycznych w związku z programem rakietowym Iranu, chociaż potwierdziły wcześniej, że Iran przestrzega ich zdaniem warunków Wspólnego Kompleksowego Planu Działania ws. programu jądrowego.

Teheran potępił sankcje Waszyngtonu informując, że podejmie kroki odwetowe wobec amerykańskich firm i obywateli.

Wczoraj parlament Iranu przyjął ustawę o przeznaczeniu 520 mln dolarów na opracowanie własnego programu rakietowego, będącego odpowiedzią na sankcje.

14 lipca 2015 roku Iran i sześć krajów (USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny oraz Niemcy) zawarło historyczne porozumienie ws. uregulowania wieloletniego problemu irańskiego programu nuklearnego. Przyjęto Wspólny Kompleksowy Plan Działania, przewidujący zniesienie wprowadzonych wcześniej sankcji gospodarczych i finansowych ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ, USA i Unii Europejskiej wobec Iranu. Plan wszedł w życie 16 stycznia 2016 roku.