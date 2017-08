Jak długo Kim Dzong Un będzie „obserwował głupie zachowanie Jankesów"?

Jednocześnie doradza im, by „zważyli na trzeźwo wszystkie plusy i minusy" i uświadomili sobie, że konfrontacja jest niekorzystna dla obu stron — cytuje słowa przywódcy Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA).

„Powiedział, że amerykańscy imperialiści sami narzucili sobie pętlę na szyję swoją nierozsądną konfrontacją zbrojną, ale przez jakiś czas będzie obserwował głupie zachowanie Jankesów" — podała agencja. Przywódca doradził USA, aby „na trzeźwo zważyły wszystkie plusy i minusy wynikające z zaistniałej sytuacji" i uświadomiły sobie, że jest niekorzystna dla obu stron. W celu złagodzenia napięcia oraz „zapobiegnięcia starciu wojskowemu USA… powinny zaprzestać prowokacji i zostawić nas w spokoju".

Jeśli zaś USA nie pójdą za tą radą, „nadejdzie ważny moment historyczny, kiedy artylerzyści obsługujący rakiety Hwasong złapią ich za gardło". Natomiast artylerzystom Kim Dzong Un doradził, by „zawsze byli gotowi do startu, by w każdej ruszyć do walki na rozkaz partii".

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim zaogniła się po wymianie ostrych oświadczeń między KRLD i USA. Korea Północna zapowiedziała, że wystrzeli rakiety balistyczne w kierunku Guamu, gdzie znajduje się baza lotnicza Andersen i baza morska Apra Harbor. Prezydent Trump oświadczył, że jeśli przywódca KRLD Kim Dzong Un „zrobi coś z Guamem, Koreę Północną spotka takie wydarzenie, którego jeszcze nikt nigdy nie widział" ".