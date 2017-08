Chiny zapowiedziały zdecydowaną odpowiedź na działania USA

Chiny są gotowe stanowczo odpowiedzieć USA na ewentualne obostrzenie przepisów w sferze dwustronnych stosunków handlowych z USA, czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Handlu ChRL.

© AFP 2017/ Stringer Pekin: Nacisk USA na Chiny z powodu handlu z KRLD jest niedopuszczalny

„Chiny mają nadzieję, że amerykańscy przedstawiciele handlowi będą szanować i stosować się do obiektywnych faktów, a także działać ostrożnie” — poinformował resort.

Ministerstwo Handlu zaznacza, że „jeśli Stany Zjednoczone nie wezmą pod uwagę faktów, nie będą przestrzegać zasad wielostronnego handlu i będą działać na niekorzyść stosunków handlowych obu krajów, Chiny nie będą po cichu obserwować tego i podejmą niezbędne środki w celu zapewnienia swoich ​​legalnych praw i interesów”.

Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że polecił zbadanie kradzieży amerykańskiej własności intelektualnej ze strony Chin, obiecując, że Waszyngton zaostrzy przepisy mające na celu zapewnienie sprawiedliwego handlu. Powiedział także, że „jest to duży krok, ale to dopiero początek”.

Wcześniej informowano, że Trump zamierza wykorzystać artykuł 301 Traktatu o Handlu z 1974 roku. Pozwala on USA jednostronnie nakładać bariery w eksporcie towarów, co, jak pisze gazeta Politico, może doprowadzić do wzrostu taryf importowych.