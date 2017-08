W Północnej Karolinie protestujący obalili pomnik wojsk Konfederacji (wideo)

Uczestnicy akcji opowiadali się przeciwko rasizmowi i faszyzmowi. W szczególności skandowali: „Nie dla Ku Klux Klanu!”, „Nie dla faszyzmu!”. Następnie kilka osób obaliło pomnik za pomocą liny.

Pomnik żołnierza z czasów wojny secesyjnej USA stał przed budynkiem lokalnej gminy. Został postawiony w 1924 roku, napisano na nim „Skonfederowane Stany Ameryki”.

„Takie pomniki stoją na terenie całego kraju, muszą zostać usunięte” — powiedział organizator akcji Lon Tran.

Akcja miała miejsce po demonstracjach w mieście Charlottesville (stan Wirginia). W Wirginii obowiązuje stan wyjątkowy w związku z zamieszkami w Charlottesville zwolenników organizacji ultraprawicowych i ich przeciwników. W wyniku incydentów w mieście zginęła jedna osoba, a 34 zostało rannych. Dwóch policjantów zginęło w katastrofie śmigłowca, który brał udział w zapewnieniu bezpieczeństwa w mieście. Trump początkowo potępił przemoc „z wielu stron”, za co został skrytykowany. Biały Dom oświadczył później, że Trump potępia skrajnych prawicowców.

Wojna secesyjna w USA trwała od 1861 do 1865 roku między 24 stanami Północy a 11 niewolniczymi stanami Południa. Ta wojna była najbardziej krwawa ze wszystkich, w których USA uczestniczyły. Według różnych szacunków zginęło w niej od 600 do 850 tysięcy osób. W wyniku wojny północne stany rozgromiły Skonfederowane Stany Ameryki. Niewolnictwo zostało formalnie zniesione w całym kraju, ale prawnie rasowa segregacja białych i czarnych trwała do lat 60., a problemy na tle nienawiści rasowej do tej pory nie zostały wyeliminowane.