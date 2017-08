Rosyjski gaz zamiast amerykańskiego: jak projekt EUGAL podbije Europę?

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder może wejść do rady dyrektorów Rosnieftu.

Wśród siedmiu kandydatów wysunął go rząd Rosji, wynika z rozporządzenia rady ministrów. Skład rady postanowiono zwiększyć z 9 do 11 osób, a oprócz Schrödera dodatkowo wejdzie do niej minister energetyki Rosji Aleksander Nowak. Przyszły status Gerharda Schrödera w radzie dyrektorów Rosnieftu jest definiowany jako „niezależny dyrektor”.

Wejście takiego wpływowego i cieszącego się wielkim autorytetem polityka, jak Schröder, do rady wyraźnie pokazuje: mimo sankcji i antyrosyjskiej retoryki w niemieckich mediach znaczna część elity politycznej i biznesowej w Niemczech jest nastawiona na współpracę z Moskwą. A w przypadku Schrödera współpraca ta ma głębokie korzenie.

EUGAL — droga do serca Europy

Niemiecki operator dostaw gazu ziemnego Gascad Gastransport GmbH prowadzi aktywne negocjacje z potencjalnymi inwestorami, mając nadzieję na pozyskanie co najmniej miliarda euro na budowę 485-kilometrowego rurociągu, który byłby odgałęzieniem głównego „Nord Stream — 2”. Ten nowy rurociąg będzie przechodzić bezpośrednio z niemieckiego wybrzeża Bałtyku na południe — wzdłuż polskiej granicy aż do granicy z Czechami.

„System przesyłowy gazu ziemnego w sercu Europy jest niezawodny i elastyczny. Budowa europejskiego gazociągu (EUGAL) sprawia, że niemieckie dostawy gazu będą bardziej niezawodne. Będzie on ciągnąć się w odległości około 485 kilometrów od Morza Bałtyckiego przez Meklemburgię-Pomorze Przednie, Brandenburgię na południu Saksonii, a stamtąd do granicy z Czechami. Projekt na razie znajduje się na początkowym etapie, ale już pod koniec 2019 roku pierwszy gaz ziemny popłynie pierwszą linią EUGAL” — czytamy na stronie internetowej projektu.

Sam w sobie projekt wygląda bardzo atrakcyjnie dla potencjalnych inwestorów i w innych czasach za prawo o udziału w nim toczyłaby się prawdziwa wojna . Obecnie panuje pewna niepokojąca niepewność polityczna wokół projektu „Nortd Stream — 2” wywołana przez amerykańskie sankcje. Jednak przyszły inwestor jest pewny, że nie zabraknie propozycji i najprawdopodobniej w lutym 2018 roku zostanie ogłoszony konkurs inwestorów.

A Polska odnosi się do projekt EUGAL bardzo ostrożne, obawiając się, że podważy wysiłki UE na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Europy, zaznacza niemiecka gazeta Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Jednak wydaje się, że Polacy nie zamierzają zrezygnować z rosyjskiego gazu. Oprócz Czech i Polski EUGAL będzie zaopatrywać w surowiec Słowację, a także Austrię, skąd może płynąć na rynki Europy Środkowej.