Ponad sto państw weźmie udział w Forum Sprzętu Wojskowego Armia 2017

Poinformował o tym dziennikarzy wiceszef Głównego Zarządu Działalności Naukowo-Badawczej Ministerstwa Obrony Rosji generał-major Roman Kordiukow.

„W tym roku lista uczestników rozszerzyła się, spodziewamy się ponad sto państw, przynajmniej potwierdzony jest udział dużej liczby uczestników. Szczebel reprezentacji zagranicznych delegacji jest różny — od ministrów obrony po attache obrony" — powiedział.

Kordiukow oznajmił, że uczestnicy ekspozycji forum i dynamicznego pokazu już przybywają na miejsce. Do Alabina został przywieziony cały sprzęt do pokazów dynamicznych — łącznie ponad 200 jednostek. Powiedział, że na statycznej ekspozycji forum zostaną przedstawione najnowsze modele broni i sprzętu wojskowego, lecz będzie to zamknięty pokaz.

„Niewątpliwie zostaną zaprezentowane najważniejsze modele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rosji. Szerokiej publiczności zostanie zaprezentowane wszystko, co można zaprezentować" — podkreślił Kordiukow.