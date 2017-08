Rosja zmniejszy wydatki na obronę

Budżet federalny na 2018 rok przewiduje zmniejszenie wydatków na obronę, ale to nie wpłynie na plany wyposażenia armii i floty, oświadczył prezydent Władimir Putin na spotkaniu roboczym z szefem frakcji „Jedna Rosja” w Dumie Władimirem Wasiljewem.

„Chcę przypomnieć, że znaczne oszczędności w budżecie na następny rok są przewidywane, nawiasem mówiąc, kosztem zmniejszenia wydatków na obronę. Nie jest to związane z obniżeniem naszych planów odnośnie wyposażenia wojska i floty. Będziemy realizować zamówienia obronności państwa i stworzymy nowy program” — powiedział Putin.

Według niego trzeba starannie rozważyć kwestie, które pojawiają się przy przygotowaniu przez Dumę Państwową głównego finansowego dokumentu kraju.

„Dotyczy to obrony, bezpieczeństwa, dotyczy to gospodarki, wsparcia gospodarki, sfery społecznej, opieki zdrowotnej, poziomu płac, dochodów obywateli, zwłaszcza w sferze budżetowej, w tak zwanej «nieokreślonej» kategorii obywateli. Proszę zwrócić na to uwagę” — podkreślił prezydent.

Z kolei Wasiljew zauważył, że praca nad poprzednią ustawą o budżecie federalnym nie była łatwa, ale deputowani wykonali zadanie wyznaczone przez prezydenta.