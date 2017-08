FSB zatrzymała agenta SBU szykującego dywersje na Krymie

Podkreśla się, że zatrzymany nazywa się Giennadij Limeszko. Pochodzi z obwodu charkowskiego, „wcześniej pełnił służbę w tak zwanej strefie operacji antyterrorystycznej jako starszy wywiadowca wywiadu głębinowego w jednej z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy".

Na Krymie Limeszko miał uszkodzić linie wysokiego napięcia Sudak-Nowy Świat, podpalić las w okolicach Sudak-Rybaczie-Ałuszta, wywołać ławinę górską w celu zablokowania trasy samochodowej Sudak-Nowy Świat a także podpalić jeden z obiektów gospodarki komunalnej w rejonie miejscowości Rybaczie.

Limeszko został zatrzymany podczas próby uszkodzenia linii elektrycznej.

„Obcokrajowcowi skonfiskowano dwa ładunki trotylowe typu „200" z rurką zapłonową ZTP-50, mechanizm do detonacji ładunku wybuchowego, granat RGD-5 z wkręconym zapalnikiem UZRGM, pojemniki z mieszanką zapalną, piłę ręczną (do podpiłowania drewnianych słupów linii elektrycznych) oraz kamerę cyfrową (do dokumentacji działalności dywersyjnej i sporządzenia raportu dla kuratorów w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy) — podała FSB.

Wydział Śledczy Zarządu Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Krymie i Sewastopolu wszczął postępowanie karne. Trwa śledztwo, są poszukiwani prawdopodobni wspólnicy dywersanta.

Sąd wydał nakaz aresztowania Limeszki na okres dwóch miesięcy.