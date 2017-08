USA: III wojna światowa w rytmie Zemfiry (wideo)

Amerykańska piechota morska przeprowadziła ćwiczenia: zgodnie z legendą USA uczestniczą w III wojnie światowej z Rosją. Szczegóły podaje The Daily Beast.

Jak podkreśla gazeta, „działania zbrojne" były prowadzone na poligonie Camp Lejeune w Karolinie Północnej, gdzie zostało zbudowanych kilka glinianych domów ze słomianymi dachami, a także umieszczono palmy i figurki osłów. Miejscowość udawała pewną „rozdartą wojną" wioskę w Europie Wschodniej na granicy z Rosją. W celu głębszego zanurzenia w atmosferę na poligon zostali zaproszeni rosyjskojęzyczni statyści oraz rozpylono zapach prochu i nawozu. Poza tym na domach umieszczono szyldy w języku rosyjskim.

Na nagraniu ćwiczeń widać, że piechota morska przeczesuje okolice miejscowości, a z masówki słychać krzyki „Na ratunek!", „Pomocy!", „Zabili kogoś". Słychać także odgłosy strzelaniny i wybuchy, a pod koniec filmiku brzmi piosenka Zemfiry „Szukałam".

Pod koniec marca pojawiła się informacja, że niemiecka agencja kadrowa Optronic HR GmbH współpracująca z NATO i amerykańskimi siłami zbrojnymi poszukuje aktorów do roli Rosjan do ćwiczeń w Bawarii. Komentując te dane, Pentagon oznajmił, że ćwiczenia nie mają na celu przygotowania do jakichkolwiek działań.